बहराइच में देवरानी ने कराई थी जेठानी के घर से लाखों रुपये के जेवरात की चोरी, पुलिस ने चार को गिरफ्तार
बहराइच में एक देवरानी ने अपनी जेठानी के घर में लाखों की चोरी करवाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देवरानी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए गहने और नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। दरगाह इलाके के मुहल्ला मंसूरगंज में 10 अक्टूबर को दिनदहाड़े हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने मंगलवार को राजफाश कर दिया। देवरानी ने घटना को अंजाम दिलाया था। मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी हुई 60 हजार की नकदी व 10 लाख के जेवरात को बरामद कर लिया है। सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजा है।
पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक सिटी रामानंद कुशवाहा ने घटना का राजफाश करते हुए बताया कि मंसूरगंज निवासी सलमा बेगम के घर से चोरी हुई थी। मामले में एसओजी व पुलिस की टीम गठित की गई थी। एसओजी प्रभारी मनोज सिंह यादव व थानाध्यक्ष रामाज्ञा सिंह के अलावा सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था।
जांच में पता चला कि पीड़िता की देवरानी शमा उर्फ हुमा ने ही साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि जिस दिन चोरी की घटना हुई थी, उसने कोतवाली नानपारा के बगहरन टोला वार्ड नंबर एक निवासी शनि उर्फ अफजाल, मुहल्ला कसगर निवासी फैजान उर्फ हमला व कोतवाली नगर के बड़ीहाट निवासी तनवीर खान को पहले से ही घर में छिपा दिया था। इसके बाद जेठानी के साथ वह एक कार्यक्रम में शामिल होने चली गई।
सुनियोजित तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ चोरी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
घटना का राजफाश करने वाली टीम को 20 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। टीम में सर्विलांस सेल के प्रदीप कुशवाहा, प्रदीप गंगवार, आनंद उपाध्याय, रचित, यादवेंद्र समेत अन्य लोग शामिल रहे।
