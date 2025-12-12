SIR in UP: 1.44 लाख मतदाताओं को खोज रहे बीएलओ, नोटिस चस्पा करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत 1,44,602 मतदाता बीएलओ के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। बीएलओ के ढूंढने के बाद भी इनका पता नहीं चल रहा है। शत प्रतिशत पूर्ण हुए एसआइआर में 5,28,132 मतदाताओं के नाम गलत मिले हैं। अब इनका दोबारा सत्यापन कराने की समय सीमा तय की गई है।

जिले में शत प्रतिशत एसआइआर का काम पूरा हो चुका है।

विधानसभा वार मतदाता सूची में 5,28,132 नाम ऐसे मिले हैं जो सही नहीं थे। इनमें मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित और एक ही नाम दो जगहों पर होना मिला है। ऐसे में इन सभी का नाम मतदाता सूची से कटना तय है।

हालांकि आयोग ने इन मतदाताओं का एक बार और सत्यापन कराने के लिए 26 दिसंबर तक की समय सीमा बढ़ाई है। अभियान में 81836 मृतक तो 2,21,579 मतदाता ऐसे मिले हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। इनमें शादी होने के बाद ससुराल जाने वाले युवतियां और नौकरी करने वाले लोग शामिल हैं।

इसी तरह 76,567 मतदाताओं के दो स्थानों पर दर्ज नाम मिले हैं। कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं। जिन्हें ढूंढना पड़ रहा है। अनुपस्थित की श्रेणी में इनकी संख्या 1,44,602 हैं। ऐसे मतदाताओं की तलाश बीएलओ के लिए सिरदर्द बना है। जिले में 26,48,344 मतदाता हैं।