Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: 1.44 लाख मतदाताओं को खोज रहे बीएलओ, नोटिस चस्पा करने की तैयारी

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत बीएलओ 1.44 लाख मतदाताओं की तलाश कर रहे हैं। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। अनुपस्थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    1,44,602 मतदाताओं को खोज रहे बीएलओ।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत 1,44,602 मतदाता बीएलओ के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। बीएलओ के ढूंढने के बाद भी इनका पता नहीं चल रहा है। शत प्रतिशत पूर्ण हुए एसआइआर में 5,28,132 मतदाताओं के नाम गलत मिले हैं। अब इनका दोबारा सत्यापन कराने की समय सीमा तय की गई है।
    जिले में शत प्रतिशत एसआइआर का काम पूरा हो चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधानसभा वार मतदाता सूची में 5,28,132 नाम ऐसे मिले हैं जो सही नहीं थे। इनमें मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित और एक ही नाम दो जगहों पर होना मिला है। ऐसे में इन सभी का नाम मतदाता सूची से कटना तय है।

    हालांकि आयोग ने इन मतदाताओं का एक बार और सत्यापन कराने के लिए 26 दिसंबर तक की समय सीमा बढ़ाई है। अभियान में 81836 मृतक तो 2,21,579 मतदाता ऐसे मिले हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। इनमें शादी होने के बाद ससुराल जाने वाले युवतियां और नौकरी करने वाले लोग शामिल हैं।

    इसी तरह 76,567 मतदाताओं के दो स्थानों पर दर्ज नाम मिले हैं। कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं। जिन्हें ढूंढना पड़ रहा है। अनुपस्थित की श्रेणी में इनकी संख्या 1,44,602 हैं। ऐसे मतदाताओं की तलाश बीएलओ के लिए सिरदर्द बना है। जिले में 26,48,344 मतदाता हैं।

    एसआईआर में विधानसभावार आंकड़े

     
    विधानसभा मृतक अनुपस्थित शिफ्टेड दोहरा नाम
    बलहा 12,063 15,893 36,438 10,590
    नानपारा 12,594 24,883 34,291 10,672
    मटेरा 11,565 15,144 24,536 12,394
    महसी 10,435 12,475 25,758 8,219
    बहराइच 13,733 43,801 34,981 11,895
    पयागपुर 10,630 8,230 28,596 11,727
    कैसरगंज 10,815 24,171 36,979 11,070

    क्या कहते हैं अधिकारी

    पांच लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सही नहीं पाए गए हैं। अब इसका सत्यापन एक बार और कराया जाएगा। आयोग ने इसके लिए 26 दिसंबर की तिथि तय की है। जिले में शत प्रतिशत एसआआर का काम पूरा हो चुका है। -अमित कुमार, एडीएम, बहराइच।