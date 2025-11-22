SIR in UP: फॉर्म भरवाने के लिए BLO के पास सिर्फ 12 दिन शेष, मतदाता भी ऑनलाइन भर सकते हैं गणना प्रपत्र
उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत, बीएलओ के पास फॉर्म भरवाने के लिए केवल 12 दिन बचे हैं। मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भी भर सकते हैं। समय सीमा के भीतर फॉर्म जमा करना अनिवार्य है ताकि सभी योग्य नागरिक एसआईआर प्रक्रिया में भाग ले सकें।
जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 19 दिनों में तकरीबन 26 लाख मतदाताओं को फॉर्म (गणना प्रपत्र) वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल ढाई लाख प्रपत्र ही मतदाताओं से भरवाकर जमा किए गए हैं। प्रपत्रों के वितरण एवं संकलन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है।
ऐसे में सभी फॉर्म निर्धारित समय सीमा तक तभी जमा किए जा सकेंगे, जब प्रतिदिन 2 लाख प्रपत्र एकत्रित किए जाएं। एसआईआर के तहत फॉर्म वितरण और संकलन की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई थी।
जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 26,22,017 मतदाताओं को दो प्रतियों में फॉर्म वितरित किए जाने हैं और बीएलओ को मतदाता द्वारा भरे गए फॉर्म की एक प्रति वापस लेनी है। जिला प्रशासन का दावा है कि 22 नवंबर तक करीब ढाई लाख प्रपत्र जमा हो चुके हैं।
प्रशासन के दावे के अनुसार शेष बचे 12 दिनों के अंदर करीब 23 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा करने हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन दो लाख फॉर्म जमा करने होंगे, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं अभी भी भारी संख्या में मतदाताओं तक गणना प्रपत्र न पहुंचने के मामले में प्रकाश में आ रहे हैं।
उपजिलाधिकारी कैसरगंज अखिलेश कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत कुरसंडा में पहुंचकर मतदाता सूची सत्यापन कार्यों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बीएलओ को निर्देशित किया कि वे एसआईआर के मूल प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर में किसी भी प्रकार का नाम घटाने या नई प्रविष्टि जोड़ने की प्रक्रिया नहीं की जाती बल्कि वर्ष 2003 की मूल मतदाता सूची से मिलान के आधार पर प्रत्येक परिवार के मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
ऑनलाइन भर सकते हैं गणना प्रपत्र
मतदाता आयोग के पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भर सकते हैं। ऑनलाइन भरे के लिए गणना प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित मतदेय स्थल के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा भौतिक रूप से करने के बाद ही बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइजेशन किया जाएगा। वोटर अपनी समस्या के समाधान को टोल फ्री नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
अब तक करीब ढाई लाख फॉर्म भराकर जमा किए जा चुके हैं। सभी एसडीएम से इसकी रिपोर्ट ली जा रही है। आयोग द्वारा निर्धारित समय के अंदर एसआइआर का काम पूरा करने का हर संभव प्रयास किय जा रहा है। -अमित कुमार, एडीएम।
