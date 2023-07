Bahraich News: पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख पति ने खो दिया आपा, बांके से काट उतारा मौत के घाट

देहात कोतवाली इलाके में पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देखकर आपा खोए पति ने युवक की बांके से नृशंस हत्या कर दी जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से इलाके में गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया।

पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख पति ने बांके से काट उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, बहराइच: देहात कोतवाली इलाके में पत्नी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देखकर आपा खोए पति ने युवक की बांके से नृशंस हत्या कर दी जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से इलाके में गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। कोतवाली देहात इलाके के ककरा गांव निवासी लल्लू का प्रेम प्रसंग गांव निवासी सुशीला पत्नी सुरेन्द्र के साथ तीन वर्षो से चल रहा था। इसकी जानकारी होने पर पति सुरेंद्र ने इसका कई बार विरोध किया लेकिन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पति काे नजरअंदाज कर दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। सात जुलाई की रात भी लल्लू प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया। रात एक बजे आहट पाकर जब पति की नींद खुली और दूसरे कमरे में गया। पत्नी को प्रेमी के साथ देख पति ने खो दिया आपा दूसरे कमरे में पत्नी के साथ प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख उसने अपना आपा खो दिया और घर में रखे बांके से प्रेमी पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बीच-बचाव में आई पत्नी पर उसने हमला कर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। लोगों को घटना की जानकारी शनिवार सुबह हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी पाकर अपर पुलिस अधीक्षक सिटी कुंवर ज्ञानंजय सिंह, सीओ नगर राजीव सिसौदिया, कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे हैं। पुलिस ने घायल महिला को एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एपी प्रशान्त वर्मा ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी लल्लू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार छापामारी कर रही हैं।

