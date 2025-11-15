होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बीज व्यवसायी का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, बहराइच। बहराइच-लखनऊ हाईवे पर स्थित बंजारी मोड़ के पास एक हाेटल में शनिवार को बीज व्यवसायी का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिवारजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। वहीं, एक महिला के होटल में आकर जाने के बाद आशनाई में हत्या की चर्चा है। बौंडी इलाके के जैतापुर महीप सिंह उर्फ भज्जी बाजार में बीज व खाद की दुकान का संचालन करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार शाम को वह घर से मित्र के यहां आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में जाने की बात कहकर चले आए। शहर के बंजारीमोड़ स्थित होटल में कमरा नंबर 106 बुक कराया। इसके बाद वह उसी में रुक गए। स्वजन के मुताबिक शनिवार सुबह कमरा का ताला जब नहीं खुला तो कर्मचारियों ने अंदर देखा। युवक मृत अवस्था में पड़ा रहा। जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। देहात कोतवाल दद्दन सिंह पुलिस व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवक को मृत अवस्था में पाया। जिस पर फोटोग्राफी के बाद शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

परिवारजनों के मुताबिक शरीर पूरी तरह से काला पड़ गया था। साथ ही नाक से खून निकल रहा था। ऐसे में उसे जहर देकर मारा गया है। देहात कोतवाल का कहना है कि होटल के सीसीटीवी फुटेज लेकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।