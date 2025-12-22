Language
    5 दशक का इंतजार खत्म! सरयू नहर पंप के बदले गए पुराने उपकरण, 30 हजार किसानों को मिलेगा भरपूर पानी

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह सरयू नहर पंप के विद्युत व यांत्रिक उपकरण बदले गए हैं, जिससे 30 हजार किसानों को फायदा होगा। पंप की क्षमता बढ़ने से किसानों को बिना परेशा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहराइच। चौधरी चरण सिंह सरयू नहर पंप में लगे विद्युत व यांत्रिक उपकरणों को बीते पांच दशक बाद अब बदल दिया गया है।

    पंप की क्षमता बढ़ने से करीब 30 हजार किसानों को पानी की सुविधा बिना किसी परेशानी के मिल सकेगी।समय से पानी मिलने पर किसान आधुनिक खेती कर अपनी बढ़ा सकेंगे।

    चौधरी चरण सिंह सरयू पंप नहर प्रणाली का निर्माण 1970 के दशक में कराया गया था। इसकी कुल लंबाई 137.374 किलोमीटर है। इसमें पांच रजबहे व 12 अल्पिकाएं हैं, जिनके द्वारा 21,387 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

    पंप नहर के कलुआडीह व पटना पंप हाउस पर लगे विद्युत व यांत्रिक उपकरण की आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई थी। पुराना होने के कारण पंपों की क्षमता कम हो गई और बिजली समस्या बरकरार रहने लगी। समस्या होने पर किसानों को पानी मिलने में दिक्कतें होने लगी।

    किसानों की समस्या को दूर करने के लिए पत्राचार किया गया। शासन से अनुमति मिलने के बाद आधुनिकीकरण परियोजना के तहत पंपों का बदलाव किया गया। नई विद्युत लाइन के स्वतंत्र फीडर के माध्यम से विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

    वर्तमान में तीन पंपों का संचालन शुरू किया गया है, जिससे किसानों को पानी मिलने की सुविधा में कोई परेशानी नहीं होगी। बहराइच व श्रावस्ती के 30 हजार किसानों को फायदा मिलेगा

    कलुआडीह व पटना पंप हाउस पर लगे विद्युत व यांत्रिक उपकरण काफी पुराने हो गए थे, उनको बदलवा दिया गया है। अब किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब धान व मक्का की खेती भी किसान बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे।
    -हर्ष कुमार, अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग