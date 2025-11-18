बहराइच में रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निवारण टीम ने रंगे पकड़ा

संवाद सूत्र, विशेश्वरगंज (बहराइच)। इलाके के अमराई निवासी किसान ने राजस्व निरीक्षक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत भ्रष्टाचार निवारण विभाग से की थी। इसके बाद टीम ने मंगलवार को राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपित के खिलाफ विशेश्वरगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

इलाके के अमराई निवासी दीनानाथ ने बताया कि मिहींपुरवा इलाके के रमपुरवा हरैया निवासी राजस्व निरीक्षक राममिलन ने उनके जमीन की पैमाइश रिपोर्ट तैयार करने के एवज में उनसे छह हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांगी। मना करने पर काम खराब करने की बात कही।