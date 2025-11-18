Language
    बहराइच में रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निवारण टीम ने रंगे पकड़ा

    By Santosh Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    बहराइच में भ्रष्टाचार निवारण टीम ने एक राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। निरीक्षक पर एक शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। इस घटना से क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का संदेश गया है।

    संवाद सूत्र, विशेश्वरगंज (बहराइच)। इलाके के अमराई निवासी किसान ने राजस्व निरीक्षक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत भ्रष्टाचार निवारण विभाग से की थी। इसके बाद टीम ने मंगलवार को राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपित के खिलाफ विशेश्वरगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

    इलाके के अमराई निवासी दीनानाथ ने बताया कि मिहींपुरवा इलाके के रमपुरवा हरैया निवासी राजस्व निरीक्षक राममिलन ने उनके जमीन की पैमाइश रिपोर्ट तैयार करने के एवज में उनसे छह हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांगी। मना करने पर काम खराब करने की बात कही।

    मामले की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण टीम के प्रभारी धनंजय सिंह ने टीम गठित कर मंगलवार दो बजे बहराइच पहुंचे और राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस मामले में विशेश्वरगंज थाने में आरोपित निरीक्षक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है।