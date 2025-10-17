'शादी तय हो गई, फिर भी...', मामी ने भांजे को क्यों मार डाला? बहराइच में प्रदीप हत्याकांड का खुलासा

जागरण संवाददाता, बहराइच। खैरीघाट इलाके में 30 अगस्त को युवक की हत्या कर शव फेंकने के मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। मामले में मृतक की मामी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया है।

खैरीघाट एसओ राशिद जमील ने बताया कि बीते 30 अगस्त को बेलामकन ग्राम पंचायत के टिकुरी गांव के बाहर खेत में मटेरा कला गांव निवासी प्रदीप कुमार का शव मिला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी ।

थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि पप्पू का विवाह रायपुर ग्राम पंचायत के चैनपुरवा गांव निवासी बिट्टा के घर की युवती के साथ होना था। सगाई के बाद से ही वह युवती से मिलने के लिए बार-बार युवती के घर आ रहा था। कई बार उसे मना किया गया, लेकिन वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था।