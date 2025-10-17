Language
    'शादी तय हो गई, फिर भी...', मामी ने भांजे को क्यों मार डाला? बहराइच में प्रदीप हत्याकांड का खुलासा

    By Raju Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:35 PM (IST)

    बहराइच के खैरीघाट में 30 अगस्त को प्रदीप नामक युवक की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मृतक की मामी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार हुए। जांच में पता चला कि पप्पू का विवाह एक युवती से तय था, लेकिन वह सगाई के बाद भी बार-बार उससे मिलने जाता था। 30 अगस्त को युवती के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शव को दूर फेंक दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। खैरीघाट इलाके में 30 अगस्त को युवक की हत्या कर शव फेंकने के मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। मामले में मृतक की मामी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया है।

    खैरीघाट एसओ राशिद जमील ने बताया कि बीते 30 अगस्त को बेलामकन ग्राम पंचायत के टिकुरी गांव के बाहर खेत में मटेरा कला गांव निवासी प्रदीप कुमार का शव मिला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी ।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि पप्पू का विवाह रायपुर ग्राम पंचायत के चैनपुरवा गांव निवासी बिट्टा के घर की युवती के साथ होना था। सगाई के बाद से ही वह युवती से मिलने के लिए बार-बार युवती के घर आ रहा था। कई बार उसे मना किया गया, लेकिन वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था।

    30 अगस्त को वह फिर युवती से मिलने पहुंच गया जिसे घर वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद बिट्टा ने अपने बेटे राहुल व पिपरिया बासुहार गांव निवासी पांचू जो मृतक का चचेरा चाचा था के साथ मिलकर पप्पू की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सात किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।