बहराइच में पीएम सम्मान निधि लेने वाले 15 हजार दंपती को क्यों नहीं भेजी गई राशि? अब खुला मामला

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में घोटाले का खुलासा होने लगा है। जिले के 15 हजार से अधिक ऐसे दंपती हैं जो पीएम सम्मान निधि की राशि ले रहे थे। इस बार उनके खाते में राशि नहीं भेजी गई है। विभाग रिकवरी की तैयारी कर रहा है। दोनों में से किसी एक को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

जिले के पांच लाख आठ हजार छह सौ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि भेजी जा रही थी। जांच के दौरान कई अपात्र लोग सम्मान निधि की राशि का लाभ लेते पाए गए। इस पर इन्हें नोटिस जारी किया गया है। इनमें 580 लोगों ने पीएम सम्मान निधि की राशि वापस कर दी है।

इसके अलावा 15073 पति व पत्नी सम्मान निधि की राशि ले रहे हैं। इनको विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सम्मान निधि की 21वीं राशि उनके खाते में नहीं भेजी गई है। अब इनमें से एक के ही खाते में राशि भेजी जाएगी, जबकि पति या पत्नी से राशि की वसूली की जाएगी। इतना ही नहीं जिले के 299 नाबालिग भी योजना का लाभ ले रहे थे।