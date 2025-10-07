Language
    बहराइच में बरेली से श्रावस्ती जा रही बस हादसे का शिकार, 25 श्रद्धालु घायल

    By rahul kumar yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    बरेली के मनौना धाम से दर्शन कर लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस बहराइच में दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 25 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। श्रावस्ती से लगभग 70 लोग दर्शन के लिए गए थे। पुलिस ने बस मालिक से संपर्क करके दूसरी बस से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। घायलों का इलाज मोतीपुर सीएचसी में किया गया।

    बरेली से श्रावस्ती जा रही बस पलटने से 25 श्रद्धालु घायल।

    संवाद सूत्र, मिहीपुरवा (बहराइच)। बरेली के मनौना धाम से दर्शन करके वापस श्रावस्ती लौट रही श्रद्धालुओं की बस जिले के नानपारा-लखीमपुर हाइवे पर नैनिहा जंगल के पास मंगलवार की सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 25 यात्री को गंभीर चोटे आई।

    स्थानीय लोगों की मदद से बसों में सवार लोगों को बस से बाहर निकाला गया। चोटिल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस मालिक से वार्ता कर दूसरी बस से घर भिजवाया।

    श्रावस्ती जिले के सिविल लाइन बेलभरिया से एक बस में करीब 70 लोग सवार होकर बरेली में स्थित मनौना धाम में दर्शन करने गए थे। दर्शन करके वापस लौट रहे थे। बताया जाता है कि मोतीपुर इलाके के नैनिहा जंगल के पास मंगलवार सुबह बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

    बस पलटने से बस में सवार 25 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पास के जनता ढाबा के कर्मचारियों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तत्काल एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।

    मोतीपुर थानाध्यक्ष आनंद चौरसिया ने बताया कि सभी घायलों को मरहम पट्टी कराया गया। बस मालिक से बात की गई तो वह दूसरी बस भेजे, जिसमें सभी को बिठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। प्रकरण में कोई तहरीर नहीं मिली है।

    यह लोग हुए घायल

    बस पलटने से बस में सवार भिन्गा निवासी सूरज, सुदामा, मालती, मोनूरानी, नान्हू, राजरानी, द्वारिका प्रसाद, लल्लल, सत्यवती, गीता, विजयपाल, द्वारिका, श्यामकली, मंजू, रामसमुझ समेत 25 लोगों को चोटे आई। जिनका उपचार मोतीपुर सीएचसी में कराया गया।

