पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल, कार्यकर्ताओं को रणनीति के साथ मैदान में उतरने के निर्देश

संवाद सूत्र, मटेरा (बहराइच)। यूपी में जैसे-जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे राजनीतिक दल तैयारियां तेज करने लगे हैं। अपना दल (एस) की विधानसभा स्तरीय बैठक रिसिया को रविदास नगर स्थित कार्यालय पर आयोजित हुई। इसमें कार्यकारिणी गठित करने व पंचायत चुनाव के तैयारियों पर रणनीति बनाई गई।

मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ व विधानसभा प्रभारी हामिद रजा व विशिष्ट अतिथि जिला सचिव महेश जायसवाल रहे। पार्टियों की तरफ से एसआईआर के दौरान गणना फॉर्म भरवाने में भी मतदाताओं की सहयोग करने की बात कही जा रही है। वहीं, यूपी में गणना फॉर्म भरने की डेट को 15 दिनों तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्य अतिथि ने कहा कि पार्टी की ओर से जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। कार्यकर्ता तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाएं। इसके साथ ही अभियान चलाकर लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराकर उन्हें सदस्यता दिलाएं।