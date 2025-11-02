Language
    Operation Bhediya in UP : सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाई सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग ने मार गिराया आदमखोर भेड़िया

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    सीएम याेगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिया है आदमखाेर भेड़ियाें काे मारने का आदेश

    जागरण संवाददाता, बहराइच: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहराइच के हवाई सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग की टीम ने एक आदमखाेर भेड़िया को मार गिराया। जिले में वन विभाग की टीम बीते 15 दिनों से दो आदमखोर भेड़ियों की तलाश में थीं, इसी दौरान एक भेड़िया रविवार सुबह डेढ़ वर्ष की बच्ची को उठा ले गया।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रविवार को बहराइच दौरे के दौरान भेड़िया के एक बच्ची को उठा ले जाने की सूचना से सनसनी फैल गई। वन विभाग की टीम बेहद मुस्तैद हो गई और मुख्यमंत्री के बहराइच के हवाई सर्वेक्षण के दौरान ही आदमखार भेड़िया को मार गिराया।

    वन विभाग की टीम कई दिन से भेड़िया की तलाश में थी और उसको देखते ही ढेर कर दिया। भेड़िया एक गोली में ही ढेर हो गया। ‍वन विभाग की टीम उसके शव को मुख्यालय लेकर आ गई। आज सुबह ही भेड़िया बच्ची को मां के पास से उठा ले गया था। बच्ची का शव गन्ना के खेत में मिलने के बाद से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल था।