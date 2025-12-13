Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में 5वां भेड़िया भी एनकाउंटर में ढेर, एक साल की बच्ची को मां के पास से उठा ले गया था 

    By Santosh Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    बहराइच के कैसरगंज इलाके में एक भेड़िया ने घर के बरामदे में सो रही एक वर्षीय बच्ची को हमला कर मार डाला। बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी जब भेड़िया उसे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर में भेड़िया का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसरगंज इलाके के ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर चार के मजरा जरूवा में शनिवार की सुबह करीब चार बजे घर के बरामदे में मां के साथ सो रही एक वर्षीय बच्ची को भेड़िया जबड़े में दबोच कर गन्ने के खेत में भाग निकला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवारजन ने शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए, लेकिन तब तक भेड़िया आंखों से ओझल हो गया। 12 घंटे बाद वन विभाग की टीम में शामिल शूटरों ने भेड़िया को गोली मारकर ढेर कर दिया।

    कैसरगंज इलाके के जरूवा निवासी रामकुमार की एक वर्षीय पुत्री आरवी अपनी मां राम कुमारी के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। बताया जाता है कि शनिवार की भोर दबे पांव भेड़िया आया और मां के बगल सो रही बच्ची को जबड़े में दबोच लिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनते महिला की नींद टूटी तो बेटी को भेड़िया के जबड़े में देख शोर मचाने लगी।

    शोर शराबा सुनकर जब तक परिवारजन व ग्रामीण एकत्रित हुए। तबतक भेड़िया बच्ची को जबड़े में दबोचकर भाग निकला। ग्रामीणों के पीछा करने पर भेड़िया गन्ने के खेत मे घुस गया।

    जानकारी मिलने पर कोतवाल कैसरगंज बृजेंद्र कुमार मिश्र व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 12 घंटे बाद गोड़हिया नंबर चार में नदी के किनारे लोकेशन मिलने पर पहुंचे शूटरों ने गोली मार दिया, जिससे मौके पर भेड़िया ढेर हो गया।

    नानी के घर आई थी आरवी

    रामकुमारी शुक्रवार को ही अपने ससुराल नयापुरवा से अपने मायके जरूवा आई थी। वह हंसी खुशी परिवार के साथ शुक्रवार को खाना खाकर बच्ची काे लेकर बरामदे में सोई थी, दरवाजा न होने के कारण भेड़िया बच्ची को दबोच ले गया।

    11 लोगों की जा चुकी जानें

    कैसरगंज रेंज में भेड़िया का हमला बीते नौ सितंबर से शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है। वन विभाग के आंकड़े के मुताबिक, भेड़िया के हमले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग जख्मी हो चुके है। इस बीच चार भेड़िया को मार गिराने में वन विभाग को सफलता भी हाथ लगी है। 32 टीमें लगातार कांबिंग कर रही है।

    शनिवार भोर में भेड़िया के हमले की सूचना पर तत्काल टीम को भेजा गया। भेड़िया को पकड़ने के लिए टीमें लगातार प्रयासरत रही। शाम को भेड़िया को मार गिराने में सफलता मिली है।

    रामसिंह यादव, डीएफओ बहराइच