'...मुस्लिम समाज को लीडर नहीं 'लोडर' की तरह समझा', ओपी राजभर ने किस पार्टी पर साधा निशाना?
पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बहराइच में सद्भावना लान का शिलान्यास किया और जन जागरूकता महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सपा पर मुस्लिम समाज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर रविवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। मधवापुर के इंदिरा नगर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बनाए जाने वाले सद्भावना लान का हवन-पूजन कर शिलान्यास किया।
शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गंगापुर मंडी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित जन जागरूकता महासम्मेलन में पहुंच सभा को संबोधित किया। जिले में जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण का सबसे ज्यादा नुकसान सपा ने किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भाजपा सरकार को हराने में लगे रहते हैं, लेकिन जिस मुस्लिम समाज ने चार बार अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, वह केवल समाजवादी पार्टी के लिए लोडर हैं। वहां मुस्लिम समाज लीडर नहीं है।
सरकार द्वारा शीघ्र महिलाओं के कोटे का 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर मदरसों में भर्ती किए जा रहे शिक्षकों के मामले में राजभर ने कहा कि मदरसे के प्रबंधक अपने बेटी, दामाद व अन्य सदस्यों को शिक्षक बना देते हैं। दूसरे लोगों की भर्ती भी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मदरसे में सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाता है।
यूपी बोर्ड, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसके चलते सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोग भर्ती में शामिल हो जाते हैं। इस मौके पर सुभासपा जिलाध्यक्ष महामुनि राजभर, विधानसभा अध्यक्ष राम नक्षत्र मौर्य, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष शोभावती, प्रधान आशा देवी, रमेश मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि प्रेम राजभर समेत अन्य मौजूद रहे।
