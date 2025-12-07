'...मुस्लिम समाज को लीडर नहीं 'लोडर' की तरह समझा', ओपी राजभर ने किस पार्टी पर साधा निशाना?

जागरण संवाददाता, बहराइच। पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर रविवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। मधवापुर के इंदिरा नगर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बनाए जाने वाले सद्भावना लान का हवन-पूजन कर शिलान्यास किया।

शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गंगापुर मंडी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित जन जागरूकता महासम्मेलन में पहुंच सभा को संबोधित किया। जिले में जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आरक्षण का सबसे ज्यादा नुकसान सपा ने किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भाजपा सरकार को हराने में लगे रहते हैं, लेकिन जिस मुस्लिम समाज ने चार बार अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, वह केवल समाजवादी पार्टी के लिए लोडर हैं। वहां मुस्लिम समाज लीडर नहीं है।