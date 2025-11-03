भरथापुर के 118 परिवारों का 'वनवास' होगा खत्म! 21.55 करोड़ की लागत से बसाई जाएगी नई कॉलोनी

जागरण संवाददाता, बहराइच। नेपाल सीमा से सटे भारत के आखिरी गांव भरथापुर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हवाई सर्वेक्षण किया। तीन तरफ नदियों व जंगल से घिरे गांव को देखकर मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने नया भरथापुर गांव बसाने का निर्णय लिया है।

दशकों से रह रहे 118 परिवारों का वनवास भी कटेगा। उन्होंने नाव हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पांच दिन से नदी में लापता आठ लोगों के परिवारजन को चार-चार लाख रुपये के अहेतुक सहायता राशि का चेक प्रदान किया। परिवारों को विस्थापित करने के लिए शासन से 21 करोड़ 55 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। भरथापुर के नाम से नई कालोनी बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुरूह ग्राम भरथापुर की स्थिति का जायजा लेने तथा दुर्घटना में प्रभावित परिवारों से भेंट करने के उद्देश्य से मैं यहां आया हूं। यहां आने के पूर्व मैंने ग्राम भरथापुर का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। जंगल और वह भी रिजर्व फारेस्ट के बीच में भरथापुर गांव बसा हुआ है। यहां पर कुल 118 परिवार रह रहे हैं।