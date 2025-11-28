जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर कार्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-283 नानपारा में 56.59 फीसद कार्य पूर्ण हो गया है। इस पर निर्वाचन आयोग ने उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नानपारा मोनालिसा जौहरी के प्रयासों की सराहना की है। आयोग द्वारा न सिर्फ उप जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना की गई, बल्कि उनसे संवाद करते हुए अपनाई गई रणनीति के बारे में भी जानकारी हासिल की।

आयोग से संवाद के दौरान एसडीएम ने आयोग को बताया कि जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में सर्वप्रथम गणना प्रपत्र (इम्युरेशन फार्म) के वितरण, भरे हुए प्रपत्रों को प्राप्त करने तथा मतदाताओं से प्राप्त होने वाले गणना प्रपत्रों डिजिटाईज़ेशन के लिए डे-बाई-डे का लक्ष्य निर्धारित कर इस बात पर फोकस किया गया कि किसी भी स्तर पर को कार्य लंबित न रहने पाए।

क्षेत्र में तैनात किए गए बूथ लेबल अधिकारियों को कोटेदारों, पंचायत सहायकों, नगर निकाय के कार्मिकों से सहयोग दिलाने के साथ-साथ अपेक्षाकृत कमज़ोर बीएलओ के साथ क्षेत्र को भली प्रकार से जानने व समझने वाले अतिरिक्त सहयोगी भी लगाए गए। एसडीएम ने बताया कि सभी नामित कार्मिकों द्वारा टीम भावना से कार्य किया जा रहा है।