SIR in UP: एसआईआर में नानपारा SDM का प्रदर्शन बेहतर, निर्वाचन आयोग ने पीठ थपथपाते हुए पूछी सफलता की रणनीति
बहराइच के नानपारा में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य 56.59% पूरा हो गया है। निर्वाचन आयोग ने एसडीएम मोनालिसा जौहरी के प्रयासों की सराहना की और सफलता की रणनीति पूछी। एसडीएम ने जिलाधिकारी के मार्गदर्शन और टीम भावना से काम करने को सफलता का कारण बताया। आयोग ने कार्य की गति बनाए रखने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर कार्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-283 नानपारा में 56.59 फीसद कार्य पूर्ण हो गया है। इस पर निर्वाचन आयोग ने उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नानपारा मोनालिसा जौहरी के प्रयासों की सराहना की है। आयोग द्वारा न सिर्फ उप जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना की गई, बल्कि उनसे संवाद करते हुए अपनाई गई रणनीति के बारे में भी जानकारी हासिल की।
आयोग से संवाद के दौरान एसडीएम ने आयोग को बताया कि जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में सर्वप्रथम गणना प्रपत्र (इम्युरेशन फार्म) के वितरण, भरे हुए प्रपत्रों को प्राप्त करने तथा मतदाताओं से प्राप्त होने वाले गणना प्रपत्रों डिजिटाईज़ेशन के लिए डे-बाई-डे का लक्ष्य निर्धारित कर इस बात पर फोकस किया गया कि किसी भी स्तर पर को कार्य लंबित न रहने पाए।
क्षेत्र में तैनात किए गए बूथ लेबल अधिकारियों को कोटेदारों, पंचायत सहायकों, नगर निकाय के कार्मिकों से सहयोग दिलाने के साथ-साथ अपेक्षाकृत कमज़ोर बीएलओ के साथ क्षेत्र को भली प्रकार से जानने व समझने वाले अतिरिक्त सहयोगी भी लगाए गए। एसडीएम ने बताया कि सभी नामित कार्मिकों द्वारा टीम भावना से कार्य किया जा रहा है।
विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अब तक किसी भी कार्मिक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की गई। सभी लोग बेहतर समन्वय के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आयोग द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नानपारा से अपेक्षा की गई कि कार्य की गति को बनाये रखकर शीघ्र की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को पूर्ण कराया जाए।
