बहराइच-सीतापुर हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी कंबाइन मशीन से टकराई बस, 25 लोग घायल
बहराइच-सीतापुर हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस कंबाइन से टकरा गई, जिसमें 25 लोग घायल हो गए। बस में 60 श्रद्धालु सवार थे, जो मनौना धाम से नेपाल लौट रहे थे। टक्कर के बाद बस खड्ड में लटक गई। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने बहाल कराया।
जागरण संवाददाता, बहराइच। बरेली के मनौना धाम से 60 श्रद्धालुओं को लेकर नेपाल वापस जा रही बस मंगलवार की रात बहराइच- सीतापुर हाईवे पर सड़क किनारे खड़े एक कंबाइन से टकराकर खड्ड में लटक गई। हादसे में 25 लोग मामूली रूप से घायल हो गए है। सभी निजी चिकित्सक से इलाज कराने के बाद अपने गंतव्य को रवाना हो गए।
60 लोगों आए थे मनौना धाम
नेपाल राष्ट्र के रूपनदेई जिले के भैरहवा थाना के एयर पोर्ट निवासी बस में सवार श्रद्धालु राम दवन कोयरी, कृष्ण बहादुर गिरी, विश्वनाथ मौर्या, सुखनी चाई, सुरेंद्र मौर्या, प्रतीक, डांग थापा, सतीश थापा आदि ने बताया कि 60 लोगों का जत्था महराजगंज जिले के नौतनवा से मनौना धाम गया था। मंगलवार की देर रात वह सभी वापस नेपाल जा रहे थे। बहराइच-सीतापुर हाईवे पर हरदी इलाके के गदामार खुर्द गांव के निकट बस सड़क किनारे खड़े कंबाइन मशीन से टकरा गई। इससे अनियंत्रित बस सड़क किनारे पुलिया से टकराकर खड्ड में लटक गई।
तालाब में पलटने से बची बस
गनीमत रही कि बस तालाब में नहीं पलटी वरना बड़ा हादसा हो जाता। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए और दरवाजे व खिड़की से किसी तरह श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।
सूचना पाकर एसओ आलोक सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। श्रद्धालुओं से घटना की जानकारी ली। घंटों मशक्कत के बाद आवागमन बहाल कराया।
