बहराइच में मेडिकल एजेंसी ने काफी संख्या में बेच दी कोडीन सीरप, जवाब न देने पर लाइसेंस रद

जागरण संवाददाता, बहराइच। नानपारा नगर के स्टेशन रोड स्थित मेडिकल एजेंसी संचालक ने कानपुर से कोडनी सिरप लाकर काफी मात्रा में बिक्री कर दी। औषधि निरीक्षक ने मेडिकल एजेंसी संचालक से वितरण का हिसाब मांगा तो वह नहीं दिखा सके। जिस पर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही संचालक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

सरकार के निर्देश पर कोडीन सिरप बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे सिरप की बिक्री कर रहे हैं। कोतवाली नानपारा इलाके के स्टेशन रोड जुबलीगंज में संचालित शर्मा मेडिकल एजेंसी पर काफी मात्रा में कानपुर से कोडीन सिरप की खरीद की गई है। इसके बाद निरंतर आम लोगों में इसकी बिक्री कर दी गई।

इसकी जानकारी जिला औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण यादव को हुई तो उन्होंने शनिवार को मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। साथ ही कानपुर से तीन अगस्त को आए सिरप का मिलान किया। मौके पर उन्हें एक भी सिरप नहीं मिली। जिस पर उन्होंने सिरप बिक्री की जानकारी मांगी।