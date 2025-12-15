आग का गोला बनी मारुति वैन, हजारों का सामान जला; शार्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही संभावना

चित्र : 10

संवाद सूत्र, गजाधरपुर (बहराइच)। लखनऊ-बहराइच मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी मारुति वैन में अज्ञात कारणों से सुबह आग लग गई। जिससे वैन में रखा सारा सामान जल गया। हजारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है।

फखरपुर इलाके के गजाधरपुर टेंडवा उजार चौराहे के पास खड़ी मारुति वैन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वाहन धू-धू कर जलने लगी। गाड़ी में रखा लगभग 30 हजार का जूता, चप्पल व अन्य सामान जल गया। जानकारी के मुताबिक रोहित कुमार निवासी गुल्लावीर कालोनी दरगाह शरीफ बहराइच अपने निजी वाहन से जूता चप्पल के थोक विक्रेता का कार्य करते हैं।