Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच: तेंदुए को पकड़ने के लिए बांधा गया था बकरा, चुराने की कोशिश में युवक हो गया पिंजरे में कैद

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:44 PM (IST)

    Man Trapped in Cage For Leopard: बहराइच के फखरपुर क्षेत्र में गुरुवार रात विराहिमडीहा में तेंदुआ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में युवक कैद हो गया। एक युवक के पिंजरा में कैद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे बाहर निकाला और चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी हरकत न करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    पिंजरा में कैद, बकरा चुराने को घुसा प्रदीप 

    जागरण संवाददाता, बहराइच: प्रदेश के तराई क्षेत्र में इन दिनों तेंदुआ और भेड़िया की दहशत है और इनको पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई जगह बकरा बांधकर पिंजरे लगाए हैं। इनमें अभी तेंदुआ या भेड़िया तो नहीं फंसा, लेकिन बीती रात बकरे का शिकार करने गया एक युवक इसमें फंस गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिंजड़े में बीती देर रात एक आदमी के कैद होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिंजरे में कैद युवक को वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला और पुलिस ने बकरा चोरी का प्रयास करने वाले इस युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया।

    बहराइच के फखरपुर क्षेत्र में गुरुवार रात विराहिमडीहा में तेंदुआ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में युवक कैद हो गया। एक युवक के पिंजरा में कैद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे बाहर निकाला और चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी हरकत न करें।

    बहराइच में बीते दिनों तेंदुआ ने एक महिला पर हमला करके उसे मार दिया था। इसी के बाद से वन विभाग ने दिन-रात सर्च ऑपरेशन चला रखा है। वन विभाग ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र के उमरी दहलों में दो पिंजरे लगाए गए थे। इसमें तेंदुआ के चारे के रूप में बकरा बांधा था, लेकिन तेंदुआ के पहुंचने से पहले बकरा का शिकार करने युवक पहुंच गया।

    उसको बकरा चुराना था। वह जैसे ही बकरा के पास गया तो वह तो पिंजरा खुलते ही भाग गया, लेकिन पिंजरा का गेट अचानक बंद होने के कारण युवक कैद हो गया। सुबह जब वन विभाग की टीम पहुंची तो पिंजरे में तेंदुआ की जगह एक इंसान को देखकर सभी हैरान रह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    वन दरोगा प्रशिक्षण वर्मा ने बताया कि आरोपी प्रदीप ने पिंजरे में फंसने के बाद वन विभाग और पुलिस को गालियां भी दीं। उसे फखरपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके खिलाफ चोरी के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।