    बहराइच में मेन मार्ग का डायवर्जन, 20 दिन तक बंद रहेगा वाहनों का आवागमन; ये है मुख्य वजह

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:14 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर के मुख्य मार्ग गुरुनानक चौक-पानीटंकी के बीच होने वाले आवागमन को पुलिया निर्माण के चलते रोक दिया गया है। इंदिरा स्टेडियम के पास स्थित नाले पर बनी पुलिया को सड़क चौड़ी करने के लिए नई पुलिया का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य को 20 दिन से अधिक लग सकता है। ऐसे में रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाली करीब 15 हजार की आबादी प्रभावित रहेगी।

    बहराइच-गाेंडा मार्ग को चौड़ा करने का काम शुरू किया गया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट 18 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने के लिए जारी हो चुका है। मार्ग को चौड़ा करने के लिए इंदिरा स्टेडियम के पास बनी पुलिया को भी नया बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसके तहत शनिवार की देर शाम सड़क की खोदाई का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से शुरू किया गया।

    इसके बाद इस रूट के आवागमन को बंद कर डायवर्जन कर दिया गया। रविवार सुबह से ही लोग परेशान दिखे। अवर अभियंता प्रीतम ने बताया कि इस कार्य में 20 से अधिक दिन लग सकते है।

    विद्यालय, बैंक, अस्पताल व शॉपिंग माल हैं स्थित

    गुरुनानक चौक से पानीटंकी चौराहे के बीच एक विद्यालय, कई कोचिंग, दो से अधिक शापिंग माल, बैंक व तीन प्राइवेट नर्सिंगहोम का संचालन होता है। मेडिकल कालेज अस्पताल जाने का रास्ता भी इधर से ही है। ऐसे में रोजाना करीब 15 हजार की आबादी इस मार्ग से रोज गुजरती है, जिन्हें अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    यह है रूट डायवर्जन

    एसपी रामनयन सिंह ने बताया कि डीएम चौराहा, पानीटंकी चौराहे से इंदिरा स्टेडियम जाने वाले वाहनों को पानीटंकी से डायवर्ट करके चर्च तिराहा से पुलिस लाइन तिराहा होते हुए अस्पताल चौराहा जाएंगे। अस्पताल चौराहा से इंदिरा स्टेडियम होते हुए पानीटंकी जाने वाले वाहन अस्पताल चौराहा से डायवर्ट हाेकर पुलिस लाइन तिराहा से चर्च तिराहा होते पानीटंकी चौराहा जाएंगे।