    बहराइच में कम नहीं हो रहा तेंदुए का आतंक, सोते समय महिला को बनाया निशाना; अस्पताल में कराया गया भर्ती

    By Raju Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:31 PM (IST)

    बहराइच के रमपुरवा गांव में शनिवार रात एक तेंदुए ने घर में सो रही एक महिला पर हमला कर दिया। महिला के चिल्लाने पर परिवार वाले जागे और तेंदुए को भगा दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसे आर्थिक सहायता भी दी गयी। तेंदुए के आतंक को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग को कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए है।

    सोते समय महिला पर तेंदुए ने किया हमला।

    संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। रमपुरवा गांव निवासी महिला शनिवार रात घर में सो रही थी। इसी दौरान जंगल से निकलकर आए तेंदुए ने हमला कर दिया। परिवारजन के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज के ग्राम रमपुरवा निवासी 45 वर्षीय मायावती रात में खाना खाकर सो रही थी। रात एक बजे जंगल से आए तेंदुए ने महिला को दबोच लिया।

    महिला के शोर मचाने पर परिवारजन जगे। सभी ने हांका लगाया। इस पर तेंदुआ महिला को छोड़कर जंगल की ओर गया। पति मोहन ने अन्य लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

    यहां हालत गंभीर होने पर मोतीपुर सीएचसी रेफर कर दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि तेंदुए के हमले की जानकारी हुई है। टीम को मौके पर भेजा गया है।

    महिला को तात्कालिक सहायता के लिए दो हजार रुपये की आर्थिक मदद की गई है। जिले में कई दिनों से लोग तेंदुए के आतंक का सामना कर रहे हैं। 

    सीएम योगी ने भी वन विभाग की टीम को तेंदुआ दिखते ही गोली मारने का आदेश दे चुके हैं। इसके अलावा, मृत और घायल लोगों को आर्थिक मदद देने का एलान किया था। 

