    रियल एस्टेट कारोबारी के बहराइच-आगरा समेत 12 ठिकानों पर IT के छापे, नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने की आशंका

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    आयकर विभाग ने बहराइच के रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान पर अचानक करोड़ों की संपत्ति जुटाने के मामले में जांच शुरू की है। बुधवार को आयकर टीमों ने मोईन के बहराइच आवास समेत आगरा, मथुरा और बरेली में उसके और उसके करीबियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की।    

    जागरण टीम, लखनऊ/बहराइच। आयकर विभाग ने बहराइच में पिछले कुछ वर्षों में अचानक करोड़ों रुपये की संपत्तियां जुटाने वाले रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान के विरुद्ध जांच शुरू की है। आयकर की टीमों ने बुधवार को मोईन के बहराइच स्थित आवास समेत आगरा, मथुरा व बरेली स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें उसके करीबियों के ठिकाने भी शामिल हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों का कहना है कि मोईन की रियल एस्टेट की बोगस कंपनियां भी सामने आई हैं, जिनके माध्यम से हवाला की रकम खपाने का भी संदेह है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध गतिविधियों में भी उसकी संलिप्तता को लेकर का भी संदेह है। छापेमारी में संपत्तियां के कई दस्तावेज व नकदी बरामद की गई है।

    आयकर की टीम ने सबसे पहले बहराइच में देहात कोतवाली क्षेत्र के बंजारी मोड़ स्थित मोईन खान के घर छापा मारा। इसके बाद उसके चार अन्य ठिकानों व आगरा, मथुरा व बरेली स्थित करीबियों के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई।

    देर रात तक पड़ताल में जुटी थीं टीमें

    देर रात तक टीमें पड़ताल में जुटी थीं। एक अधिकारी के अनुसार मोईन के पिता के नाम नगीन मोल्डिंग कंपनी पंजीकृत है, जो प्लास्टिक के सामान का कारोबार करती है। इसके अलावा रियल एस्टेट की नगीन इन्फ्रा हाइट्स व पिन क्रास कंपनियां भी हैं।

    नगीन मोल्डिंग कंपनी को दिखावे के लिए चलाया जा रहा है जबकि रियल एस्टेट की कई बोगम फर्में भी बनाई गई थीं। मोईन के पिछले पांच-छह वर्षों में करोड़ों रुपये की संपत्तियां जुटाने व कारोबार को कई गुणा बढ़ाने पर उसकी गतिविधियों पर संदेह गहराया था और उस पर नजर रखी जा रही थी। उसने आलीशान मकान भी बनवाया था। घर में मर्सडीज कारें भी खड़ी मिलीं।

    कई दस्तावेज भी मिले

    संपत्तियों के कई दस्तावेज भी मिले हैं। आयकर अधिकारियों ने मोईन के कई करीबियों से भी लंबी पूछताछ की है। आयकर अधिकारी कई वाहनों से मोईन खान के आवास पर पहुंचे थे। स्थानीय पुलिस भी उनके साथ थी। आयकर की टीम ने मोईन के आवास के अगल-बगल व खाली पड़े प्लाटों में भी छानबीन की। इसके अलावा उनके चार अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई।