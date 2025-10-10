अवैध पटाखा बना रहीं दो बालिकाओं को पुलिस ने पकड़ा, घर से लाखों की नकदी बरामद
पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने के आरोप में दो नाबालिग लड़कियों को गिरफ्तार किया है। उनके घर से लाखों रुपये की नकदी भी बरामद हुई है। यह कार्रवाई अवैध पटाखा निर्माण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, मोतीपुर/मिहींपुरवा (बहराइच)। मोतीपुर इलाके गायघाट बाजार में दीपावली के मद्देनजर पटाखा निर्माण कार्य में बच्चों को लगाया गया था। सूचना पर पुलिस व राजस्व टीम ने छापामारी की। मौके से दो बालिकाओं को पुलिस ने पकड़ लिया। घर से लाखों की नकदी बरामद हुई।
गायघाट निवासी स्वर्गीय अमीर हसन का पटाखा बनाने का लाइसेंस था। परिवारजन इसी कारोबार को आगे बढ़ाए हैं। बीते वर्ष भी यहां पटाखा बनाने के दौरान विस्फाेट हुआ था, जिससे पूरे बाजार में अफरातफरी मच गई थी।
दीपावली नजदीक होने के चलते अमीर का परिवार पटाखा बनाने के काम में जुटा हुआ है, लेकिन यहां नाबालिग बच्चों से काम कराने की सूचना मिली थी।
इस पर एसडीएम मिहींपुरवा रामदयाल व मोतीपुर थानाध्यक्ष आनंद चौरसिया ने मौके पर पहुंचकर छापामारी की। काम कर रही दो बालिकाओं को पुलिस ने पकड़ा। घर से पांच लाख से अधिक की नकदी भी बरामद की गई है।
