    पत्नी की मौत के बाद पति ने फंदे से लटककर दे दी जान, तीन दिन पहले धूमधाम से किया था बेटी का मुंडन

    By Raju Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    बहराइच में एक दुखद घटना में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने तीन दिन पहले ही अपनी बेटी का मुंडन धूमधाम से मनाया था। पत्नी की असामयिक मृत्यु से आहत होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पत्नी की मौत के बाद पति ने फंदा लगाकर दे दी जान।

    संवाद सूत्र, नानपारा (बहराइच)। नानपारा कोतवाली इलाके के परसा अगैया में बीते 15 घंटे में पति व पत्नी की मौत हो गई। पहले पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। इसके बाद पति का शव फंदे से लटकता मिला। इससे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

    परसा अगैया निवासी 28 वर्षीय बिट्टन का शनिवार शाम को पांच बजे पति से पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद हो गया। इससे नाराज बिट्टन ने फंदा लगाकर जान दे दी। इसकी जानकारी होने पर मायके से लोग बेटी के घर पहुंचे। मायके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसी बीच मृतका का पति पप्पू सोनकर राेते हुए घर से कहीं चला गया।

    परिवार के लोगों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। रविवार सुबह गांव के लोग बकरी चराने के लिए खेत की ओर जा रहे थे। घर से एक किलोमीटर दूर माता प्रसाद के आम के पेड़ से उसका शव लटकता मिला। इससे परिवार में हड़कंप मच गया।

    पुलिस ने फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि पति व पत्नी ने घंटों अंतराल के बाद फंदा लगाकर जान दी है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद का मामला चल रहा है। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।

    तीन दिन पूर्व किया था मुंडन

    मृतक पप्पू के पिता महंगू ने बताया कि तीन दिन पूर्व पोती का मुंडन कार्यक्रम था। जिसे बहू व बेटे ने मिलकर मनाया था। सभी खुश भी थे। इसके बाद दोनों ने कदम क्यों उठाया, यह सोचनीय है। उसका कहना है कि पोती पूरी तरह से अनाथ हो गई।