छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, इस दिन बैंक खातों में आएगा वजीफा

जागरण संवाददाता, बहराइच। समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की आनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र जिन्हें पिछले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया है। वहीं अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग में भी वंचित छात्रों को लाभ दिए जाने की बात कही गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले के करीब 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यह छात्र संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते मास्टर डाटा लाक न होने, डाटा अग्रसारित न किए जाने और बजट के अभाव आदि कारणों से योजना के लाभ से वंचित रह गए थे।

शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा लाक करने की प्रक्रिया 10 से 14 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। 26 अक्टूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी डाटा सत्यापन करते हुए इसे लाक करेंगे। छात्रों के ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन की अवधि 27 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है।

छात्रों को आवेदन पत्र की छायाप्रति संस्थान में एक नवंबर तक जमा करना होगा। दो नवंबर तक संस्थान सत्यापन करेंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए आठ से 11 नवंबर तक छात्रों को मौका मिलेगा। संशोधित आवेदन 12 नवंबर तक संस्थान को भेजा जाएगा।