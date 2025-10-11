Language
    छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, इस दिन बैंक खातों में आएगा वजीफा

    By Santosh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही उनके बैंक खातों में वजीफा आने वाला है। सरकार ने आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली है। वजीफे का वितरण सीधे बैंक खातों में होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। वजीफे की राशि श्रेणी और पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग होगी। सरकार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

    छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को जल्दी मिलेगी धनराशि।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की आनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र जिन्हें पिछले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया है। वहीं अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग में भी वंचित छात्रों को लाभ दिए जाने की बात कही गई है।

    जिले के करीब 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यह छात्र संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते मास्टर डाटा लाक न होने, डाटा अग्रसारित न किए जाने और बजट के अभाव आदि कारणों से योजना के लाभ से वंचित रह गए थे।

    शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा लाक करने की प्रक्रिया 10 से 14 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। 26 अक्टूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी डाटा सत्यापन करते हुए इसे लाक करेंगे। छात्रों के ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन की अवधि 27 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है।

    छात्रों को आवेदन पत्र की छायाप्रति संस्थान में एक नवंबर तक जमा करना होगा। दो नवंबर तक संस्थान सत्यापन करेंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए आठ से 11 नवंबर तक छात्रों को मौका मिलेगा। संशोधित आवेदन 12 नवंबर तक संस्थान को भेजा जाएगा।

    25 नवंबर तक जिला स्तर पर डाटा सत्यापन और विभागीय अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लाक किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पांडेय ने बताया कि 28 नवंबर को पात्र छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी।