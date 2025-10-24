यूपी में गोशाला में दो ट्रॉली पराली देने पर मिलेगी एक ट्रॉली खाद, छिड़काव से फसल की होगी अच्छी पैदावार

जागरण संवाददाता, बहराइच। किसानों को खेत में पराली जलाने के बजाय उसे नजदीकी गोशाला में देना चाहिए। इसके बदले उन्हें खाद मिल जाएगी। साथ ही मवेशियों को चारा उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। पराली जलाने पर जुर्माना झेलना पड़ेगा। जुर्माना से बचने के लिए पराली को खाद बना लें।

जिले में धान कटाई व मड़ाई का कार्य चल रहा है। किसान धान मड़ाई के बाद निकलने वाली फसल अवशेष को खेत में ही जला दे रहे हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा ने किसानों को पराली न जलाने की बात कही है।

उनका कहना है कि किसान इलाके के नजदीकी गोशाला में दो ट्राली पराली दें। उसके बदले में किसानों को गोशाला से एक ट्राली खाद मिलेगी। इस खाद का खेतों में छिड़काव कर किसान अच्छी फसल की पैदावार कर सकते हैं।