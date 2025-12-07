बहराइच के कैसरगंज में भेड़िए के हमले से दहशत: मां की गोद से उठा ले गया 4 महीने का बच्चा, सर्च ऑपरेशन शुरू
बहराइच के कैसरगंज इलाके में भेड़िए के हमले से दहशत फैल गई है। गोड़हिया नंबर 3 गांव में एक भेड़िया 4 महीने के बच्चे को मां की गोद से उठा ले गया। बच्चे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। भेड़िए की दस्तक से एक बार फिर कैसरगंज इलाके में दहशत फैली है। मां की गोद में सो रहे 4 माह के मासूम को भेड़िया उठाकर ले गया है। रोते बिलखते परिजनों ने मासूम बच्चे की तलाश शुरू की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घंटों तलाश के बाद भी मासूम सुभाष का कोई सुराग नहीं लगा है।
वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बता दें कि भेड़िये के हमले में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और 41 से अधिक घायल हुए हैं। कैसरगंज थाना क्षेत्र के गोड़हिया नम्बर 3 मल्लाहन पुरवा में ये घटना घटित हुई है।
