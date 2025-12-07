बहराइच के कैसरगंज में भेड़िए के हमले से दहशत: मां की गोद से उठा ले गया 4 महीने का बच्चा, सर्च ऑपरेशन शुरू

जागरण संवाददाता, बहराइच। भेड़िए की दस्तक से एक बार फिर कैसरगंज इलाके में दहशत फैली है। मां की गोद में सो रहे 4 माह के मासूम को भेड़िया उठाकर ले गया है। रोते बिलखते परिजनों ने मासूम बच्चे की तलाश शुरू की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घंटों तलाश के बाद भी मासूम सुभाष का कोई सुराग नहीं लगा है।