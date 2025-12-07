Language
    बहराइच के कैसरगंज में भेड़िए के हमले से दहशत: मां की गोद से उठा ले गया 4 महीने का बच्चा, सर्च ऑपरेशन शुरू

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। भेड़िए की दस्तक से एक बार फिर कैसरगंज इलाके में दहशत फैली है। मां की गोद में सो रहे 4 माह के मासूम को भेड़िया उठाकर ले गया है। रोते बिलखते परिजनों ने मासूम बच्चे की तलाश शुरू की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घंटों तलाश के बाद भी मासूम सुभाष का कोई सुराग नहीं लगा है।

    वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बता दें कि भेड़िये के हमले में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और 41 से अधिक घायल हुए हैं। कैसरगंज थाना क्षेत्र के गोड़हिया नम्बर 3 मल्लाहन पुरवा में ये घटना घटित हुई है।