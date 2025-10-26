Language
    फसल की निराई कर रहे किसान की बाघ के हमले से मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने हांका लगाकर भगाया

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    रमपुरवा गांव के एक किसान पर रविवार शाम खेत में निराई के दौरान जंगल से आए बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में दहशत और वन विभाग के प्रति नाराजगी है। डीएफओ ने बाघ के हमले की पुष्टि की है।  

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के रमपुरवा गांव निवासी एक किसान रविवार शाम को खेत में लगी फसल की निराई कर रहे थे। इसी दौरान जंगल से निकल कर आए बाघ ने उन पर हमला कर दिया। इससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हमले को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग के प्रति लोगों में नाराजगी है। डीएफओ ने बाघ के हमले की पुष्टि की है।

    कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के रमपुरवा ग्राम पंचायत के मजरा मुखिया फार्म निवासी 21 वर्षीय संजीत कुमार दोपहर में घर से सरयू नहर स्थित 10 नंबर पुल के किनारे हल्दी के खेत में घास की निराई के लिए गए थे।

    घास की कर रहा था निराई

    शाम लगभग चार बजे वह अपने हल्दी के खेत में घास की निराई कर रहे थे। इसी दौरान जंगल से निकलकर आए बाघ ने उन पर हमला कर दिया। किसान अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन बाघ ने सिर पर कई वार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जानकारी होने पर आसपास के किसानों ने मौके पर पहुंचकर हांका लगाया तो बाघ जंगल की ओर भाग गया।

    घटना की सूचना पाकर थानाध्यक्ष सुजौली दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची है। लगातार बाघ और तेंदुओं के हो रहे हमले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। डीएफओ सूरज कुमार ने बताया बाघ के हमले में किसान की मौत की सूचना मिली है। मौके पर जांच के लिए वन टीम को भेजा जा रहा है।