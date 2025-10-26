फसल की निराई कर रहे किसान की बाघ के हमले से मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने हांका लगाकर भगाया

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के रमपुरवा गांव निवासी एक किसान रविवार शाम को खेत में लगी फसल की निराई कर रहे थे। इसी दौरान जंगल से निकल कर आए बाघ ने उन पर हमला कर दिया। इससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हमले को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग के प्रति लोगों में नाराजगी है। डीएफओ ने बाघ के हमले की पुष्टि की है।

कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के रमपुरवा ग्राम पंचायत के मजरा मुखिया फार्म निवासी 21 वर्षीय संजीत कुमार दोपहर में घर से सरयू नहर स्थित 10 नंबर पुल के किनारे हल्दी के खेत में घास की निराई के लिए गए थे।

घास की कर रहा था निराई शाम लगभग चार बजे वह अपने हल्दी के खेत में घास की निराई कर रहे थे। इसी दौरान जंगल से निकलकर आए बाघ ने उन पर हमला कर दिया। किसान अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन बाघ ने सिर पर कई वार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जानकारी होने पर आसपास के किसानों ने मौके पर पहुंचकर हांका लगाया तो बाघ जंगल की ओर भाग गया।