Bahraich News: खेत पर काम करने गए किसान को बाघ ने मार डाला, ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी

जागरण संवाददाता, बहराइच। ककरहा रेंज के धर्मपुर गांव निवासी एक किसान पर गुरुवार दोपहर में खेत में काम करते समय बाघ ने हमला कर मार डाला। कुछ देर बाद आसपास के लोगों घटना की जानकारी हुई तो सभी मौके पर पहुंचे। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज के ग्राम धर्मपुर बेझा गांव निवासी 48 वर्षीय भिखान आर्य का खेत अमृतपुर पैरना खरबुजवा पुल के पास है। दोपहर ढाई बजे वह घर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित खेत गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि खेत में काम करते समय जंगल से निकलकर आए बाघ ने किसान पर हमला कर उसे मार डाला।

घटना की जानकारी पाकर परिवारजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। जानकारी के बाद कोतवाली मुर्तिहा के पुलिस कर्मी पहुंच गए। हमले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। ग्रामीणों में हमले को लेकर नाराजगी है।

गांव के लोगों का कहना है कि कई दिनों से बाघ इलाके में आ रहा है, इसका वीडियो भी तीन दिन पूर्व इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। बाघ ने तीन मवेशियों को मार डाला था। बावजूद इसके वन विभाग द्वारा पिंजड़ा नहीं लगाया गया है।