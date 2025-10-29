नेपालियों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले चार लोगों को STF ने दबोचा, बिचौलिया फरार

जागरण संवाददाता, बहराइच। नेपाल के लोगों से मोटी रकम लेकर आधार कार्ड बनाने वाले चार लोगों को लखनऊ एसटीएफ की टीम ने मोतीपुर व मूर्तिहा कोतवाली इलाके में छापामारी कर पकड़ा है। आरोपितों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

जानकारी के बाद सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां भी आरोपितों से पूछताछ में जुटी हुई हैं। पकड़े गये आरोपितों में मोतीपुर इलाके के सोनू सिंह, वीरू सिंह, नफीस व मूर्तिहा कोतवाली इलाके के रहने वाले भल्लर के बेटा शामिल है। एसटीएफ के छापामारी की भनक मिलते ही एक बिचौलिया रूपेश गुप्ता फरार हो गया।