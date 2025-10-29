नेपालियों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले चार लोगों को STF ने दबोचा, बिचौलिया फरार
उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने नेपालियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बिचौलिया फरार है। गिरोह नेपाल से आने वाले लोगों को फर्जी दस्तावेज देकर आधार कार्ड बनवाने में मदद करता था और मोटी रकम वसूलता था। एसटीएफ फरार बिचौलिए की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। नेपाल के लोगों से मोटी रकम लेकर आधार कार्ड बनाने वाले चार लोगों को लखनऊ एसटीएफ की टीम ने मोतीपुर व मूर्तिहा कोतवाली इलाके में छापामारी कर पकड़ा है। आरोपितों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।
जानकारी के बाद सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां भी आरोपितों से पूछताछ में जुटी हुई हैं। पकड़े गये आरोपितों में मोतीपुर इलाके के सोनू सिंह, वीरू सिंह, नफीस व मूर्तिहा कोतवाली इलाके के रहने वाले भल्लर के बेटा शामिल है। एसटीएफ के छापामारी की भनक मिलते ही एक बिचौलिया रूपेश गुप्ता फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि आरोपित रूपेश नेपाल के रहने वाले लोगों का एक आधार कार्ड बनाने के एवज में 20 हजार रूपये लेता था। इसके बाद अन्य आरोपितों के माध्यम से आधार कार्ड बनवाकर नेपाल के लोगों को देता था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।