बहराइच में पूर्व बीडीसी की पीट-पीटकर हत्या, हिरासत में ली गई महिला और अन्य आरोपी फरार
बहराइच में पुरानी रंजिश के चलते पूर्व बीडीसी सदस्य की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है और टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
संवाद सूत्र मोतीपुर (बहराइच)। जिले के कुड़वा निवासी एक पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य की मामूली विवाद में सोमवार रात को कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को परिवार के लोग अस्पताल ले गए। यहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अन्य आरोपित फरार हैं।
मोतीपुर इलाके के कुड़वा गांव निवासी 40 वर्षीय रामनरेश उर्फ चिरकू पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। वह सोमवार को गांव निवासी एक महिला के बेटे को मजदूरी के लिए ले गए। मजदूरी करवाने के बाद उसका भुगतान दे दिया। मजदूरी पर बच्चों को ले जाने की बात पर महिला ने रात आठ बजे विवाद शुरू कर दिया।
इसी दौरान गांव निवासी पिता-पुत्र भी महिला के सपोर्ट में आ गए। सभी ने पूर्व बीडीसी सदस्य की जमकर पिटाई की। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवारजन रामनरेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर ले गए। यहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर दी।
तहरीर में गांव निवासी एक महिला व उसके मित्र पिता-पुत्र पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद से अन्य आरोपित फरार हैंं। थानाध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
