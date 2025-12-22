Language
    बहराइच के कतर्नियाघाट के जंगल में झुंड में दिखे हाथी, पर्यटक हुए रोमांच‍ित

    By Ritesh Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों का झुंड देखा गया। जंगल में हाथियों को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए। कतर् ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। कतर्नियाघाट के साल के जंगलों में एक साथ हाथियों का झुंड पर्यटकों को दिखाई दिया। जंगली हाथियों के झुंड एक साथ देख पर्यटकों का खुशी का ठिकाना नही रहा।


    कतर्नियाघाट में इन दिनों हाथी का झुंड एक बार फिर सक्रिय हो गए है। हाथियों के झुंड एक बार फिर सक्रिय होने से हाथी विशेषज्ञों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। और कहा कि हाथियों के दिखने पर वन विभाग या आसपास के हाथी संरक्षण समूह (ईपीजी) को सूचित करें। रात में बेहतर दृश्यता के लिए अपने घरों के चारों ओर पर्याप्त रोशनी रखें। ठंड का समय है कोहरा होने की वजह से सामने से जानवर दिखाई नहीं देते है। हांका लगाकर जाएं। खेतों में अकेले न जाएं झुंड के साथ जाएं।

    कतर्नियाघाट के मंझरा डैम में विचरण करते दिखे विदेशी मेहमान

    बिछिया : कतर्नियाघाट में देशी-विदेशी पक्षियों का आवागमन जारी है। कड़ाके की ठंड में गेरुआ, कौड़ियाला नदी व मंझरा डैम में रंग-बिरंगे पक्षियों का बसेरा है। पक्षियों का झुंड व इनके कलरव से सैलानियों का भी मन मोह रहा है। मंझरा डैम में रविवार को सैलानियों को कामन मर्गेनसर रेसलिंग काक पक्षियों का झुंड विचरण करते दिखा।

    पक्षियों का झुंड देख पर्यटक रोमांचित हो उठे। लोगों ने तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में कैद की। वन्य जीव विशेषज्ञ अभिषेक ने बताया यह कामन मार्गेनसर काला हरा सिर वाला नर है व भूरी मादा है।