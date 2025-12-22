संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। कतर्नियाघाट के साल के जंगलों में एक साथ हाथियों का झुंड पर्यटकों को दिखाई दिया। जंगली हाथियों के झुंड एक साथ देख पर्यटकों का खुशी का ठिकाना नही रहा।



कतर्नियाघाट में इन दिनों हाथी का झुंड एक बार फिर सक्रिय हो गए है। हाथियों के झुंड एक बार फिर सक्रिय होने से हाथी विशेषज्ञों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। और कहा कि हाथियों के दिखने पर वन विभाग या आसपास के हाथी संरक्षण समूह (ईपीजी) को सूचित करें। रात में बेहतर दृश्यता के लिए अपने घरों के चारों ओर पर्याप्त रोशनी रखें। ठंड का समय है कोहरा होने की वजह से सामने से जानवर दिखाई नहीं देते है। हांका लगाकर जाएं। खेतों में अकेले न जाएं झुंड के साथ जाएं।



कतर्नियाघाट के मंझरा डैम में विचरण करते दिखे विदेशी मेहमान



बिछिया : कतर्नियाघाट में देशी-विदेशी पक्षियों का आवागमन जारी है। कड़ाके की ठंड में गेरुआ, कौड़ियाला नदी व मंझरा डैम में रंग-बिरंगे पक्षियों का बसेरा है। पक्षियों का झुंड व इनके कलरव से सैलानियों का भी मन मोह रहा है। मंझरा डैम में रविवार को सैलानियों को कामन मर्गेनसर रेसलिंग काक पक्षियों का झुंड विचरण करते दिखा।