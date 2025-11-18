Language
    कतर्नियाघाट जंगल में पर्यटकों के जिप्सी के आगे आया हाथी, देखकर हुए रोमांचित

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    लखनऊ से पर्यटकों का समूह कतर्नियाघाट जंगल भ्रमण पर आया तो मार्ग पर हाथी दिखा। इसके अलावा घड़ियाल, मगरमच्छ काे देखकर सभी ने जंगल के सुरम्यता पर हर्ष जताया।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। लखनऊ से पर्यटकों का समूह कतर्नियाघाट जंगल भ्रमण पर आया तो मार्ग पर हाथी दिखा। इसके अलावा घड़ियाल, मगरमच्छ काे देखकर सभी ने जंगल के सुरम्यता पर हर्ष जताया।


    कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग एक नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल गया है। सभी आनलाइन बुकिंग करवाकर जंगल भ्रमण के लिए आ रहे हैं। सोमवार को लखनऊ आलमबाग निवासी देव व ओम समेत पांच सदस्यीय टीम के साथ जंगल भ्रमण के लिए पहुंची। सभी जंगल के निकट बने रिसार्ट में ठहरे।

    इसके बाद सभी ने वन विभाग के जिप्सी से जंगल भ्रमण शुरू किया। जंगल में बंधा रोड पर एक हाथी पर्यटकों की ओर आता दिखा। जिप्सी सवार पर्यटक रोमांचित हुए। सभी ने हाथी की तस्वीर मोबाइल में कैद की। कुछ दूरी पर अन्य हाथियों के समूह को भी देखा। गेरुआ नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ की उछलकूद ने लोगों को आकर्षित किया। सभी ने कतर्नियाघाट की सुंदरता, हरियाली, दुर्लभ वन्यजीव और सुरक्षित सफारी के लिए सरकार की सराहना की।