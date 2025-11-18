कतर्नियाघाट जंगल में पर्यटकों के जिप्सी के आगे आया हाथी, देखकर हुए रोमांचित

जागरण संवाददाता, बहराइच। लखनऊ से पर्यटकों का समूह कतर्नियाघाट जंगल भ्रमण पर आया तो मार्ग पर हाथी दिखा। इसके अलावा घड़ियाल, मगरमच्छ काे देखकर सभी ने जंगल के सुरम्यता पर हर्ष जताया।



कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग एक नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल गया है। सभी आनलाइन बुकिंग करवाकर जंगल भ्रमण के लिए आ रहे हैं। सोमवार को लखनऊ आलमबाग निवासी देव व ओम समेत पांच सदस्यीय टीम के साथ जंगल भ्रमण के लिए पहुंची। सभी जंगल के निकट बने रिसार्ट में ठहरे।