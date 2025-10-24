Language
    बहराइच में कुत्ते के हमले में छह घायल, अस्पताल में भर्ती; 24 घंटे से पागल कुत्ते का गांव में है आतंक

    By Raju Jaiswal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:41 AM (IST)

    बहराइच के एक गांव में पागल कुत्ते ने 24 घंटे में छह लोगों को काटा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रैबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। कुत्ते के आतंक से गांव में दहशत है, लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है, पर अभी तक कुत्ते को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फखरपुर(बहराइच)। पंडितपुरवा हैबतपुर गांव मे पागल कुत्ते ने छह लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी मे भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने सभी को रैबीज इंजेक्शन लगाया है। कुत्ते के आतंक को देखते हुए गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सूचना के बाद भी कुत्ते को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं शुरू किया गया।

    गांव निवासी किसान बद्री कश्यप बुधवार देर शाम को खेत जा रहे थे। तभी अचानक पहुंचे कुत्ते ने शरीर को पकड़कर नोच लिया। हमले से बद्री जमीन पर गिर गए और कुत्ता उन्हें नोचता रहा। शोर सुनकर गांव के तीरथ गुप्त उन्हें बचाने के लिए दौड़े तो उसने बद्री को छोड़कर तीरथ पर हमला कर दिया।

    तीरथ को कई जगह काटा। इसी तरह गांव निवासी राजकुमारी व मंगरु कश्यप को काट लिया। गोविंदापुर टेंडवा महंत निवासी विश्राम यादव धान काट कर वापस जा रहे थे। पंडितपुरवा गांव के बगल में कुत्ते ने उनपर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    विश्राम यादव ने बताया कि छपरतल्ला निवासी कृपा के बेटे को भी कुत्ते ने काट लिया है। सभी इलाज के लिए फखरपुर सीएचसी पहुंचे। यहां पर प्राथमिक उपचार किया गया। गांव के लोग कुत्ते को पागत बता रहे हैं। साथ ही उसे पकड़ने की मांग कर रहे हैं।

    प्रधान प्रतिनिधि अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि कुत्ते को पकड़वाने के लिए वन विभाग को सूचना दिया गया है। वन दरोगा अहमद हसन ने बताया यह प्रकरण कि मुझे जानकारी नहीं है, प्रकरण पशु विभाग का है। वह ही उसे पकड़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं।