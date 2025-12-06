Language
    बहराइच में खेलते समय तीन साल के बच्चे को कुत्ते ने काटा, गंभीर हालत में भर्ती

    By Arun Dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:24 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बहराइच। घर के बाहर खेल रहे तीन वर्षीय बालक पर कुत्ते ने हमला कर दिया। जब तक बालक के आवाज को सुनकर परिवारजन दौड़कर उसे बचाते, तब तक कुत्ते ने उसे नोचकर लहूलुहान कर दिया।

    आनन-फानन में बालक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए बालक को चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। यहां पर चिकित्सकों की निगरानी में बालक का इलाज शुरू किया गया है।

    रुपईडीहा नगर पंचायत निवासी तीन वर्षीय वैभव सोनी शुक्रवार शाम को घर के सामने खेल रहा था। करीब पांच बजे बालक के खेलते समय एक आवारा कुत्ता आ गया और बच्चे को नोचने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़े, लेकिन तब तक कुत्ते ने बालक को जख्मी कर लहूलुहान कर दिया।

    परिवारजन उसे सीएचसी चरदा लेकर पहुंचे। यहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत में बच्चे का इलाज शुरू किया। जख्मी बच्चे के पिता बबलू सोनी ने बताया कि कुत्तों के नोचने की घटनाएं बढ़ गई हैं। नगर पंचायत प्रशासन इन्हें पकड़ने के साथ बंध्याकरण करे, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

    जारी की है एडवाइजरी

    जिले में बढ़ रहे कुत्तों के आतंक को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बंध्याकरण की कार्रवाई जारी है। जिले में अब तक दो हजार से अधिक कुत्तों का बंध्याकरण किया जा चुका है। लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है।

    कुत्तों के हमलों की जानकारी होने पर पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था कराई जाती है। हमलों को रोकने के लिए योजना बनाई जा रही है। अभियान चलाकर कुत्तों का बंध्याकरण कराया जाएगा।
    - रामबदन, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत रुपईडीहा।