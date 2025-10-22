संवाद सूत्र, नवाबगंज (बहराइच)। कानी बगिया मुहल्ला निवासी दंपती का आपस में विवाद हो गया। इससे नाराज पहले महिला ने घर में फंदे से लटककर जान दे दी। अंतिम संस्कार वाले दिन पति ने भी मौत को गले लगा लिया। माता-पिता के इस कदम से चार बच्चे अनाथ हो गए। घटना से गांव वाले भी आश्चर्यचकित हैं।

नवाबगंज इलाके के कानी बगिया मुहल्ला निवासी 32 वर्षीय राकेश का बीते सोमवार दोपहर में पत्नी 27 वर्षीय रेखा से किसी मामले को लेकर विवाद हो गया। इससे क्षुब्ध होकर रेखा ने सोमवार ढाई बजे घर के अंदर झज्जे में लगे छल्ले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

सूचना पाकर मृतका रेखा के भाई माधव और पिता संतराम निवासी खुटेहना पयागपुर मौके पर पहुंचे। मंगलवार सुबह आठ बजे जब मृतका का अंतिम संस्कार होने जा रहा था, उसी समय मुकेश ने भी घर के अंदर छज्जे में लगे छल्ले में फंदा लगाकर जान दे दी। घर में दो मौतों से कोहराम मच गया। दंपती की मौत से 12 वर्षीय सौरभ, 10 वर्षीय विवेक, आठ वर्षीय विजय और डेढ़ वर्षीय ओम का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़े पुत्र सौरभ ने बताया कि पापा व मम्मी के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी।