    बहराइच में डीआईओएस के सवालों का प्रधानाचार्य और शिक्षक नहीं दे पाए जवाब, सभी को मिला होमवर्क

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    बहराइच में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई प्रधानाचार्य और शिक्षक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं दे पाए। डीआईओएस ने शिक्षा ...और पढ़ें

    डीआईओएस के टेस्ट में फेल हुए प्रधानाचार्य-शिक्षक।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित करियर गाइडेंस प्रशिक्षण में बतौर मुख्य अतिथि डीआईओएस सर्वदानंद पहुंचे। प्रशिक्षण में ट्रेनिंग दे रही डॉ. खुशबू ने डीआईओएस को आशीर्वाद वचन देने के लिए आमंत्रित किया तो सामने बैठे प्रधानाचार्याें व शिक्षकों को लगा कि कुछ मिनट के भाषण होंगे और फिर आगे प्रशिक्षण रूटीन में चलेगा, लेकिन यहां माइक पकड़ते ही डीआईओएस ने सवालों की झड़ी लगा दी। सवाल सुन कुछ देर के लिए हाल में सन्नाटा पसर गया। डीआईओएस ने सभी को हाेमवर्क दिया।

    डीआइओएस ने पूछा कि करियर गाइडंस क्या है? आप अपने विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की अभिरूचि किस विषय में है, यह आप कैसे जानेंगे? नई शिक्षा नीति 2020 क्या है? जैसे तमाम सवाल प्रशिक्षण में मौजूद नोडल-सह नोडल प्रभारी से पूछा गया।

    कुछ के जवाब मिले तो काफी हद तक संतोषजनक नहीं रहे। इस पर डीआईओएस ने कहा कि जब आप और हम लोगों ने पढ़ाई की, तब विषय कुछ और था। अब नई तकनीकी आ गई है, इसके लिए जरुरी है कि हम लोग उसको पढ़े। उसके बाद पढ़ाने में काफी हद तक सरलता महसूस होगी।

    उन्होंने टिप्स देते हुए कहा कि शिक्षकों को हमेशा अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। आपको प्रशिक्षण इसीलिए दिया जा रहा है कि आने वाली नई तकनीकी के बारे में अच्छी तरीके से समझ सके और छात्रों को पढ़ाएं। डीआईआऐस ने कहा कि तमन्ना बुक जरुर पढ़े। आप लोगों को काफी जानकारी मिलेगी।

    डीआईओएस ने यूट्यूब से पांच मिनट की एक वीडियो भी दिखाई, जो प्रशिक्षण में मौजूद लोगों के लिए काफी उपयोगी रही। इस मौके पर प्रधानाचार्य मधु यादव, नागेंद्र कुमार, डॉ. अजय कुमार वर्मा, डॉ. विजय कृष्ण यादव, आरती सिंह, यसवंत सिंह मौजूद रहे।