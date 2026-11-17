जागरण संवाददाता, नानपारा (बहराइच)। बुजुर्ग व्यक्ति की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद बीबीए की पढ़ाई कर बेटी ने बेटे का फर्ज निभाते हुए श्मशान घाट में पिता के चिता को मुखाग्नि दी, जिसके बाद माहौल और गमगीन हो गया।

नानपारा के नील कोठी निवासी 65 वर्षीय अजय माथुर सेतु निगम के सेवानिृवत्त कर्मचारी थे। रविवार को उनकी तबीयत खराब हुई। इस पर परिवारजीन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे। यहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। डा. एमएम खान ने इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।