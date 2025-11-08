Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में 60 करोड़ से बनेंगे दो CM मॉडल स्कूल, 5 से 10 एकड़ में होगा निर्माण

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    जिले में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 60 करोड़ की लागत से दो मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय बनेंगे। आधुनिक सुविधाओं वाले, निजी स्कूलों की तर्ज पर कक्षा 1 से इंटर तक पढ़ाई। एक विद्यालय का निर्माण शुरू, दूसरे के लिए जमीन तलाश जारी; मिलते ही कार्य प्रारंभ।  

    prefferd source google
    Hero Image

    राहुल यादव, बहराइच। जिले में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दो मुख्यमंत्री माडल विद्यालय का निर्माण हाेगा। 60 करोड़ की लागत से बनने वाले विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। निजी विद्यालय की तर्ज पर बनने वाले विद्यालय में कक्षा एक से इंटर तक की पढ़ाई हाेगी। एक विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन मिलने के बाद यहां पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिक्षा स्तर को मजबूत करने के लिए जिले में दो मुख्यमंत्री माडल कंपाेजिट विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए तेजवापुर व विशेश्वरगंज ब्लाक में जमीन चिह्नित की गई है। तेजवापुर में जमीन चिह्नीकरण का कार्य पूरा होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि विशेश्वरगंज ब्लाक के गांगूदेवर में जमीन प्रस्तावित है।

    तेजवापुर में विद्यालय निर्माण के लिए 30 करोड़ का बजट पास हो चुका है, विशेश्वरगंज में जमीन फाइनल होने के बाद बजट पास होकर निर्माण कार्य शुरू होगा। दोनों विद्यालय हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। विद्यालय के लिए पांच से 10 एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए जमीन की कमी आड़े न आने पाए। दोनों विद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग की देखरेख में संचालित किए जाएंगे।

    विद्यालयों में होंगी यह सुविधाएं

    हर विद्यालय में 30 स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, मिनी स्टेडियम, कौशल विकास केंद्र, वर्कशाप, शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा, वाइ-फाइ, सीसी कैमरे से निगरानी, स्वच्छ पेयजल और शौचालय की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। इस परियोजना के लिए सरकार ने छह प्रमुख निर्माण एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे काम में गति लाई जा सके।

    ये स्कूल पांच से 10 एकड़ में बन रहे हैं और पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। एक विद्यालय में 1500 छात्र-छात्राएं पढ़ सकेंगे। बेहतर माहौल में छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर सकेंगे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पढ़ाई का कार्य शुरू होगा। - आशीष कुमार सिंह, बीएसए