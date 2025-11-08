यूपी के इस जिले में 60 करोड़ से बनेंगे दो CM मॉडल स्कूल, 5 से 10 एकड़ में होगा निर्माण

राहुल यादव, बहराइच। जिले में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दो मुख्यमंत्री माडल विद्यालय का निर्माण हाेगा। 60 करोड़ की लागत से बनने वाले विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। निजी विद्यालय की तर्ज पर बनने वाले विद्यालय में कक्षा एक से इंटर तक की पढ़ाई हाेगी। एक विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन मिलने के बाद यहां पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

शिक्षा स्तर को मजबूत करने के लिए जिले में दो मुख्यमंत्री माडल कंपाेजिट विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए तेजवापुर व विशेश्वरगंज ब्लाक में जमीन चिह्नित की गई है। तेजवापुर में जमीन चिह्नीकरण का कार्य पूरा होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि विशेश्वरगंज ब्लाक के गांगूदेवर में जमीन प्रस्तावित है।

तेजवापुर में विद्यालय निर्माण के लिए 30 करोड़ का बजट पास हो चुका है, विशेश्वरगंज में जमीन फाइनल होने के बाद बजट पास होकर निर्माण कार्य शुरू होगा। दोनों विद्यालय हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। विद्यालय के लिए पांच से 10 एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए जमीन की कमी आड़े न आने पाए। दोनों विद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग की देखरेख में संचालित किए जाएंगे।

विद्यालयों में होंगी यह सुविधाएं हर विद्यालय में 30 स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, मिनी स्टेडियम, कौशल विकास केंद्र, वर्कशाप, शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा, वाइ-फाइ, सीसी कैमरे से निगरानी, स्वच्छ पेयजल और शौचालय की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। इस परियोजना के लिए सरकार ने छह प्रमुख निर्माण एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे काम में गति लाई जा सके।