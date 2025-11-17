चीनी महिला को इस मामले में हुई आठ वर्ष की सजा, लगा 50 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, बहराइच। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने इंडो-नेपाल बार्डर पर दो दिसंबर 2023 को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली चीनी महिला को दोषी सिद्ध ठहराते हुए आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध प्रमोद कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि दो दिसंबर 2023 को दिन के करीब ढाई बज रहे थे, तभी भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बौद्धिष्ट की तरह दिखने वाली एक महिला भारतीय सीमा की तरफ आ रही थी।