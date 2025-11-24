Language
    बहराइच में बिना वीजा के भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर चीनी नागरिक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर भेजा कोर्ट

    By Arun Dixit Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    बहराइच में एक चीनी नागरिक को बिना वीजा के भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बिना वीजा के भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर चीनी नागरिक गिरफ्तार।

    संवाद सूत्र, रुपईडीहा (बहराइच)। सीमा पर भारतीय इलाके में घुसपैठ कर रहे चीनी नागरिक को पुलिस, एसएसबी व एटीएस टीम ने पकड़ लिया। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। सुरक्षा एजेंसियां चीनी नागरिक से पूछताछ करेंगी। इसके लिए अनुवादक भी बुलाए गए हैं।

    भारत-नेपाल सीमा पर रुपईडीहा में सोमवार शाम को नेपाल आने और जाने वाले नागरिकों की एसएसबी जवान जांच कर रहे थे। एसएसबी के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत के निर्देशन में नियमित जांच के दौरान एक चीनी नागरिक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया।

    एसएसबी के इंस्पेक्टर ऋतुराज ने बताया कि जांच के दौरान उसके पास भारत में आने का कोई वीजा नहीं मिला। नागरिक ने देश में अवैध रूप से घुसपैठ की। चीनी नागरिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

    उसकी पहचान लिऊ कुजिंग निवासी हुनान प्रोविंस राष्ट्र चीन के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष रमेश सिंह रावत ने बताया कि आरोपित के खिलाफ विदेशी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है।

    एक सप्ताह पूर्व पकड़ा गया था पाकिस्तानी चिकित्सक

    भारत-नेपाल सीमा पर बिना वीजा के विदेशी नागरिकों के पकड़े जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 15 नवंबर को पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश चिकित्सक और भारतीय मूल के ब्रिटेन निवासी महिला चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। अभी दोनों जेल में निरुद्ध हैं।