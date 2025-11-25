Language
    चीनी नागरिक से पूछताछ को लखनऊ-दिल्ली से आएंगी सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान की करंसी और कई वीजा मिले

    By Raju Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:13 PM (IST)

    बहराइच में सीमा पर गिरफ्तार चीनी नागरिक के पास कई वीजा मिले हैं, जिनसे वह पाकिस्तान जा सकता था। बिना वीजा घुसपैठ करने पर पुलिस जांच कर रही है। उसके मोबाइल से तेलंगाना के एक व्यक्ति का नंबर और पाकिस्तानी करेंसी मिली है। वह पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में घुसा। दिल्ली और लखनऊ की सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। सीमा पर घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार चीनी नागरिक के पास मल्टीपल वीजा मिला है। इस वीजा के समयावधि के दौरान वह पाकिस्तान का दौरा कई बार कर सकता है। हालांकि बिना वीजा के वह भारतीय क्षेत्र में उसने घुसपैठ की है। इसकी जांच पुलिस ने की है। अब दिल्ली व लखनऊ की सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करने के लिए जेल जाएंगी।

    भारतीय सीमा से विदेशी नागरिकों के घुसपैठ की घटनाएं बढ़ गई हैं। जिसके परिणाम स्वरूप बीते 15 दिन में दो तीन लोग पकड़े जा चुके हैं। सोमवार को भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे चीनी नागरिक लियू कुनजिंग के पास मिले मोबाइल से तेलांगाना निवासी व्यक्ति का मोबाइल नंबर मिला है। इसके अलावा उसके पास पाकिस्तानी वीजा व करेंसी, मिली है।

    वह एक सप्ताह पहले ही पाकिस्तान से चीन होते हुए नेपाल आया। इसके बाद भारतीय इलाके में घुसपैठ कर दी। उसके मोबाइल का डाटा निकालकर जांच की जा रही है। साथ ही सीमा पर बने कई चौकियों के फोटो के बारे में भी इलाके के क्षेत्रीय एजेंसियों ने पूछताछ की है। पूछताछ के बाद मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया है।

    थानाध्यक्ष रमेश कुमार रावत ने बताया कि अब दिल्ली व लखनऊ की सुरक्षा एजेंसियां चीनी नागरिक से पूछताछ के लिए जेल जाएंगी। पूछताछ में अगर कुछ गड़बड़ मिला तो उसके खिलाफ अन्य मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मोबाइल का डाटा निकलवाकर जांच एजेंसी कर रही हैं।