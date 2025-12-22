नेपाल से भारत तस्करी कर लाई जा रही चाइनीज मोबाइल की खेप बरामद, भारतीय सीमा से पहले ही नेपाल पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, बहराइच। नेपाल से जाइलो कार में छिपाकर भारत लाई जा रही चाइनीज मोबाइल की खेप बरामद की गई है। नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश करने के दौरान ही नेपाल पुलिस ने तस्करी का खुलासा कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन पर भारतीय नंबर प्लेट लगी थी। चाइनीज मोबाइल की खेप बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।

बहराइच जिले के रुपईडीहा सीमा से सटे नेपाल के बांके जिला की जमुनहा चौकी पर तैनात पुलिस कर्मी शाम को सघन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान भारतीय नंबर प्लेट लगी एक जाइलो वाहन को शक के आधार पर रोका गया। पूछताछ के दौरान चालक के हाव-भाव पर शंका होने लगी। इसी दौरान वाहन चालक माैके से भागने लगा।

पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। वाहन की जांच के दौरान दरवाजों में बनवाई गई विशेष जगह में सैकड़ों चाइनीज मोबाइल छिपाकर रखा मिला। बांके जिले के डीएसपी व पुलिस प्रवक्ता दीपक पाताली ने बताया कि वाहन से 205 चाइनीज मोबाइल सेट बरामद किया गया है। इनकी कीमत 16 लाख 95 हजार नेपाली मुद्रा आंकी गई है। मौके से पकड़ा गया वाहन चालक रुपईडीहा नगर पंचायत के नईबस्ती निवासी मुहम्मद सरफराज आलम है। उन्होंने बताया कि चाइनीज मोबाइल को तस्करी कर ले जाया जा रहा था।

पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि वह इससे पहले भी तीन-चार बार चाइनीज मोबाइल की खेप सीमा पर पहुंचा चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चाइनीज मोबाइल की खेप रुपईडीहा में मंगाए जाने के पीछे किसका हाथ है और किस मंशा से चाइना का मोबाइल भारतीय सीमा क्षेत्र में क्यों डंप कराया जा रहा है? इसमें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों का हाथ है या फिर कुछ और करने की तैयारी है, इसकी जांच होने के बाद भी पता चल सकेगा।