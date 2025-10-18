लखनऊ-बहराइच नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर बस पलटी, पांच नेपाली यात्री घायल
लखनऊ-बहराइच नेशनल हाईवे पर एक बस पलटने से पांच नेपाली यात्री घायल हो गए। बस अनियंत्रित होकर पलटी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटना की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। तहसील क्षेत्र में शुक्रवार को दो स्थानों पर सड़क हादसा होने के बाद शनिवार को भी पीलीभीत बस्ती नेशनल हाईवे पर सुबह फिर हादसा हो गया। राइस मिल के पास बस पलटने से एक गर्भवती महिला सहित पांच नेपाली नागरिक घायल हो गए। हादसे से चीख पुकार मच गई। शीशा तोड़कर बमुश्किल घायलों को निकाला गया। सभी को सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।
हिमाचल प्रदेश के शिमला से यात्रियों को लेकर बस बहराइच जा रही थी। बस में नेपाली यात्री भी शामिल थे। सहकारी चीनी मिल के पास चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में मंशरा पत्नी रघुवीर निवासी थाना जागरकोट, पार्वती पत्नी मनवीर व गर्भवती नीरूता पत्नी भरत निवासी बहेरी नगर पालिका जिला भोर, दिल बहादुर और उनकी पत्नी ईशरी निवासी खुर्जा नगर पालिका जिला बांके घायल हो गए।
बहराइच जा रही बस में 25 यात्री सवार थे। हादसा होने के बाद बस में मौजूद यात्रियों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद किसी तरह बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। एंबुलेंस की मदद से नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गर्भवती की हालत गंभीर होने पर पीलीभीत रेफर कर दिया गया।
दूसरी बस से अन्य सवारियों को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उधर, शुक्रवार की तड़के भी एक बस पलट गई थी जिसमें सात नेपाली नागरिक घायल हो गए थे। इंस्पेक्टर कोतवाली पवन कुमार पांडेय ने बताया कि हादसे की सूचना नहीं मिली है। अगर सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।
