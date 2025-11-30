बहराइच के इस इलाके में 3.07 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, 3.20 किलोमीटर लंबा होगा मार्ग
उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले के पयागपुर क्षेत्र में गुरचाही और मुंडेरवा ठकुराइन गांवों के बीच बघेल तालाब पर पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 3.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। सांसद करन भूषण सिंह और विधायक सुभाष त्रिपाठी के प्रयासों से यह परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अनुमोदित की गई है, जिससे स्थानीय निवासियों का आवागमन सुगम होगा।
जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रदेश सरकार ने जिले के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को बड़ी सौगात दी है। गुरचाही और मुंडेरवा ठकुराइन गांव के बीच स्थित बघेल तालाब पर पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए तीन करोड़ सात लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
यह परियोजना कैसरगंज सांसद करन भूषण सिंह और पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी के प्रयासों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अनुमोदित की गई है।
इसके तहत बघेल तालाब पर 15 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। लगभग 3.20 किलोमीटर लंबा पहुंच मार्ग भी बनेगा। इससे गुरचाही, मुंडेरवा ठकुराइन समेत आसपास के कई गांवों के निवासियों को लाभ मिलेगा। किसानों, छात्रों, व्यापारियों और आम जनता का आवागमन आसान होगा। विधायक ने बताया कि पुल और पहुंच मार्ग का निर्माण जल्द शुरू होगा।
