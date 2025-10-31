बहराइच के कौड़ियाला नदी में कैसे पलटी नाव, कहां हुई चूक? सामने आई ये बड़ी वजह
बहराइच के सुजौली इलाके में कौड़ियाला नदी में नाव पलटने का मुख्य कारण क्षमता से अधिक भार था। नाव में यात्रियों के अलावा मोटरसाइकिलें और सामान भी लदे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चों की संख्या भी अधिक थी। नाव का वजन बढ़ने और तेज बहाव के कारण वह एक पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे आठ लोग लापता हो गए।
जागरण संवाददाता, बहराइच। सुजौली इलाके के भरथापुर गांव के पास कौड़ियाला नदी में नाव यूं ही नहीं पलट गई। नाव पर क्षमता से अधिक सवारियां तो बैठी ही थी। इसके अलावा उस पर बाइक व अन्य सामान लादा गया था, जो तेज बहाव में नाव के अनियंत्रित होने का कारण बना और चंद मिनटों में नाव नदी में पलट गई।
भरथापुर गांव निवासी लक्ष्मीनरायन भी इसी नाव पर सवार थे, जो किसी तरह नदी से सुरक्षित निकल आए। उनकी मानें तो नाव पर बैठी सवारियों में बच्चों की संख्या भी काफी थी। इसके अलावा नाव पर मोटरसाइकिलें भी लादी गई थी।
बची-खुची कसर सामान की खरीदारी करने वालों ने पूरी कर दी। हालत यह हो गई कि नाव का वजन उसकी क्षमता से अधिक हो गया और भरथापुर गांव पहुंचने से पहले ही नाव तेज बहाव में अनियंत्रित होकर पानी में पड़े पेड़ से टकराकर पलट गई। नाव सवारों में आठ लोग अब भी लापता हैं, जिनमें पांच बच्चे, एक महिला व नाविक समेत दो लोग शामिल हैं।
