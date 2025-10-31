बहराइच के कौड़ियाला नदी में कैसे पलटी नाव, कहां हुई चूक? सामने आई ये बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, बहराइच। सुजौली इलाके के भरथापुर गांव के पास कौड़ियाला नदी में नाव यूं ही नहीं पलट गई। नाव पर क्षमता से अधिक सवारियां तो बैठी ही थी। इसके अलावा उस पर बाइक व अन्य सामान लादा गया था, जो तेज बहाव में नाव के अनियंत्रित होने का कारण बना और चंद मिनटों में नाव नदी में पलट गई।

भरथापुर गांव निवासी लक्ष्मीनरायन भी इसी नाव पर सवार थे, जो किसी तरह नदी से सुरक्षित निकल आए। उनकी मानें तो नाव पर बैठी सवारियों में बच्चों की संख्या भी काफी थी। इसके अलावा नाव पर मोटरसाइकिलें भी लादी गई थी।