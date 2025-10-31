Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच के कौड़ियाला नदी में कैसे पलटी नाव, कहां हुई चूक? सामने आई ये बड़ी वजह

    By Santosh Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:47 AM (IST)

    बहराइच के सुजौली इलाके में कौड़ियाला नदी में नाव पलटने का मुख्य कारण क्षमता से अधिक भार था। नाव में यात्रियों के अलावा मोटरसाइकिलें और सामान भी लदे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चों की संख्या भी अधिक थी। नाव का वजन बढ़ने और तेज बहाव के कारण वह एक पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे आठ लोग लापता हो गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहराइच। सुजौली इलाके के भरथापुर गांव के पास कौड़ियाला नदी में नाव यूं ही नहीं पलट गई। नाव पर क्षमता से अधिक सवारियां तो बैठी ही थी। इसके अलावा उस पर बाइक व अन्य सामान लादा गया था, जो तेज बहाव में नाव के अनियंत्रित होने का कारण बना और चंद मिनटों में नाव नदी में पलट गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भरथापुर गांव निवासी लक्ष्मीनरायन भी इसी नाव पर सवार थे, जो किसी तरह नदी से सुरक्षित निकल आए। उनकी मानें तो नाव पर बैठी सवारियों में बच्चों की संख्या भी काफी थी। इसके अलावा नाव पर मोटरसाइकिलें भी लादी गई थी।

    बची-खुची कसर सामान की खरीदारी करने वालों ने पूरी कर दी। हालत यह हो गई कि नाव का वजन उसकी क्षमता से अधिक हो गया और भरथापुर गांव पहुंचने से पहले ही नाव तेज बहाव में अनियंत्रित होकर पानी में पड़े पेड़ से टकराकर पलट गई। नाव सवारों में आठ लोग अब भी लापता हैं, जिनमें पांच बच्चे, एक महिला व नाविक समेत दो लोग शामिल हैं।