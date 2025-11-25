बीडीओ ने जांच में महिला को दिखा दिया मृत, पेंशन रुकने पर जन सुनवाई पोर्टल पर की शिकायत

जागरण संवाददाता, बहराइच। जरवल कस्बा निवासी एक महिला को कुछ लोगों ने मृत दिखाकर पेंशन रुकवा दिया। तत्कालीन बीडीओ ने जांच की तो उन्होंने भी मृतक होने की रिपोर्ट लगा दी। शासन ने पुन: जांच करवाई तो डीपीओ की जांच में महिला जीवित मिली। जिस पर उन्होंने पेंशन बहाल करने के निर्देश दिए।

जिले के जरवल विकास खंड के कस्बा निवासी प्रेमा देवी के पति रमाशंकर की मौत हो चुकी है। जिस पर उन्हें सरकार की ओर से विधवा पेंशन मिल रही थी। इसी बीच किसी ने रंजिश वश महिला के मृत होने की सूचना देकर पेंशन रुकवाने का प्रार्थना पत्र भी दे दी।

महिला ने इसकी शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी मोनिका रानी से की थी। जिस पर तेजवापुर के तत्कालीन बीडीओ को डीएम ने जांच सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में महिला को बीडीओ ने भी मृत दिखा दिया। महिला का पेंशन 13 फरवरी को महिला का पेंशन रोक दिया गया। इस पर परेशान महिला ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की। उच्च अधिकारियों ने जांच जिला प्रोबेशन अधिकारी विनाेद राय को सौंपी। शिकायत संदर्भ संख्या 9251800057889 की जांच की तो महिला जिंदा मिली।