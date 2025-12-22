बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फूंका पुतला

जागरण संवाददाता, बहराइच। बांग्लादेश में डेढ़ वर्ष से हो रहे लगातार हिंदू नरसंहार के विरोध में सोमवार को धरना स्थल पर राष्ट्र धारक दल के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इस्लामी व यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद के माध्यम से प्रधानमंत्री व गृहमंत्री को ज्ञापन भेजा।

राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों व हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार नरसंहार, बर्बरता, महिलाओं का हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अपनी फौज बांग्लादेश में भेज करके वहां के तीन प्रभाग (चित्रगौग, खुलना, वारिशर) को बांग्लादेश से अलग करके हिंदुओं के लिए एक ''दक्षिण सनातनी बंगला'' नाम का हिंदू बंगाली राष्ट्र स्थापित करे।

बंगाली हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सदा सर्वदा के लिए सुनिश्चित हो जाए। जिलाध्यक्ष राजकमल मिश्र ने कहा कि भारत सरकार सहित वरिष्ठ हिंदू नेता मौन है। अगर वह हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो चूड़ियां दिखाते हुए कहा कि उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए।