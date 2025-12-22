Language
    बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फूंका पुतला

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बहराइच में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फ ...और पढ़ें

    बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। बांग्लादेश में डेढ़ वर्ष से हो रहे लगातार हिंदू नरसंहार के विरोध में सोमवार को धरना स्थल पर राष्ट्र धारक दल के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इस्लामी व यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद के माध्यम से प्रधानमंत्री व गृहमंत्री को ज्ञापन भेजा।

    राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों व हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार नरसंहार, बर्बरता, महिलाओं का हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया गया है।

    उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अपनी फौज बांग्लादेश में भेज करके वहां के तीन प्रभाग (चित्रगौग, खुलना, वारिशर) को बांग्लादेश से अलग करके हिंदुओं के लिए एक ''दक्षिण सनातनी बंगला'' नाम का हिंदू बंगाली राष्ट्र स्थापित करे।

    बंगाली हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सदा सर्वदा के लिए सुनिश्चित हो जाए। जिलाध्यक्ष राजकमल मिश्र ने कहा कि भारत सरकार सहित वरिष्ठ हिंदू नेता मौन है। अगर वह हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो चूड़ियां दिखाते हुए कहा कि उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए।

    अधिवक्ता रमन शुक्ल, हेमंत श्रीवास्तव, गुलाबचंद जायसवाल, रमेश तिवारी, चंदन मिश्र, दिवाकर सिंह, विजेंद्र सिंह, जेपी सक्सेना आदिन ने बांग्लादेश पर सैन्य कार्यवाहियों की मांग करते हुए हिंदुओं के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं व भारत सरकार की उदासीनता पर रोष प्रकट किया। पुतला फूंकने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रही।