बहराइच-नेपालगंज सड़क मार्ग का होगा चौड़ीकरण, डीपीआर के लिए 94 करोड़ मंजूर

जागरण संवाददाता, बहराइच। सांसद के प्रयास से एनएच 927 के बहराइच से रिसिया मोड़ तथा नानपारा से रुपईडीहा तक के टू लेन सड़क को फोरलेन में परवर्तित किया जाएगा। इसके लिए एनएचआई की ओर से कार्य शुरू करवा दिया गया है।

बहराइच लाेकसभा सांसद डॉ. आनंद गोंड ने केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडगरी से मुलाकात कर टू लेन सड़क मार्ग को फोर लेने में परिवर्तित करने की मांग की। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दे दी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 927 पर बहराइच से रिसिया मोड़ तथा नानपारा से रुपईडीहा तक टू लेन मार्ग को चौडा कर फोर लेन करने तथा एनएच 730 पर बहराइच-अंबेडकर नगर के नौगढ के फोर लेन चौड़ीकरण होगा।

मौजूदा टू लेन सड़क के रखरखाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा 94 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गयी है।